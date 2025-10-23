В Украине появятся отдельные паркоместа для родителей с детьми до 3 лет: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины 23 октября поддержала в целом законопроект №12437, регулирующий обустройство специальных парковочных мест для водителей, перевозящих детей до трех лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба парламента.

За законопроект №12437 проголосовали 276 народных избранников.

Документ обязывает владельцев обустроенных или отведенных парковочных площадок выделять по меньшей мере 5% мест (но не менее одного) для таких автомобилей.

Паркоместа должны иметь соответствующую маркировку дорожными знаками или разметкой, а транспортные средства – специальный опознавательный знак.

Также правительство должно разработать порядок обустройства и обозначения таких мест и процедуры подтверждения права на пользование ими.

Кроме того, предусмотрено, что органы власти будут способствовать созданию отдельных паркоместей для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов.

Принятие этого законопроекта должно повысить комфорт и безопасность водителей с маленькими детьми и способствовать развитию инфраструктуры парковки в Украине.

Отметим, киевляне теперь могут проверять наличие свободных паркомест в реальном времени с помощью приложения "Киев Цифровой". В разделе “Почасовая парковка” отображается заполненность парковочных зон по цвету, что помогает водителям быстро находить свободное место.