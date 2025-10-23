В Україні з’являться окремі паркомісця для батьків із дітьми до 3 років: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада України 23 жовтня підтримала в цілому законопроєкт №12437, який регулює облаштування спеціальних паркувальних місць для водіїв, що перевозять дітей віком до трьох років

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба парламенту.

За законопроект № 12437 проголосували 276 народних обранців.

Документ зобов’язує власників облаштованих або відведених майданчиків для паркування виділяти щонайменше 5% місць (але не менше одного) для таких автомобілів.

Паркомісця повинні мати відповідне маркування дорожніми знаками чи розміткою, а транспортні засоби — спеціальний розпізнавальний знак.

Також уряд має розробити порядок облаштування і позначення таких місць і процедуру підтвердження права на користування ними.

Крім того, передбачено, що органи влади сприятимуть створенню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.

Ухвалення цього законопроєкту має на меті підвищити комфорт і безпеку водіїв із маленькими дітьми та сприяти розвитку інфраструктури паркування в Україні.

Зауважимо, кияни тепер можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у реальному часі за допомогою застосунку “Київ Цифровий”. У розділі “Погодинне паркування” відображається заповненість паркувальних зон за кольорами, що допомагає водіям швидко знаходити вільне місце.