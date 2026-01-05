В Украине предлагают ввести специальный правовой режим для земель под торфяниками

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров "Об особенностях правового режима использования земель под торфяниками и возможных видах их целевого назначения".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ подготовлен при поддержке Программы развития ООН в Украине и Глобальный экологический фонд в рамках проекта по сохранению экосистем на севере Украины.

Целью постановления является установить единые и четкие правила использования земель под торфяниками с учетом экологических ограничений, а также имплементировать требования Европейского Союза в сфере охраны окружающей среды, климатической политики и устойчивого землепользования.

Торфяники являются одними из ключевых природных экосистем: в природном состоянии они накапливают больше углерода, чем леса, регулируют водный баланс и уменьшают риски пожаров и засух. В то же время, осушенные торфяные почвы в Украине ежегодно становятся источником значительных выбросов парниковых газов, деградации земель и обмеления малых рек.

По данным министерства, переувлажненные и заболоченные земли в Украине занимают около 5,4 млн. гектаров, из которых более 3,3 млн. гектаров осушено. Значительная часть этих территорий требует восстановления, а отсутствие надлежащего учета и защиты торфяников усиливает климатические, экологические и водохозяйственные риски.

Проект постановления предусматривает:

введение специального правового режима для земель под торфяниками;

определение возможных видов их целевого назначения – природно-заповедного, водного фонда, лесохозяйственного, оздоровительного и историко-культурного;

создание отдельного информационного слоя "Торфовища с особым режимом" в Государственном земельном кадастре;

обязательный учет статуса торфяников при принятии решений по землепользованию и изменению целевого назначения участков.

В то же время, документ не изменяет действующего целевого назначения земель и не ограничивает текущую хозяйственную деятельность. Новые требования будут применяться только к будущим решениям об изменении статуса земель под торфяниками.

Замминистра Ирина Овчаренко подчеркнула, что введение специального правового режима является стратегическим шагом, который позволит одновременно сохранять уникальные экосистемы, восстанавливать водные ресурсы и выполнять европейские климатические и экологические требования.

Принятие постановления откроет Украине возможность полноценного участия в климатических, агроэкологических и природоохранных программах ЕС, требующих официального учета и правовой защиты таких экосистем.

Также Минэкономики утвердило новую редакцию примерных соглашений об условиях пользования недрами.