В Украине предлагают ввести специальный правовой режим для земель под торфяниками
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров "Об особенностях правового режима использования земель под торфяниками и возможных видах их целевого назначения".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Документ подготовлен при поддержке Программы развития ООН в Украине и Глобальный экологический фонд в рамках проекта по сохранению экосистем на севере Украины.
Целью постановления является установить единые и четкие правила использования земель под торфяниками с учетом экологических ограничений, а также имплементировать требования Европейского Союза в сфере охраны окружающей среды, климатической политики и устойчивого землепользования.
Торфяники являются одними из ключевых природных экосистем: в природном состоянии они накапливают больше углерода, чем леса, регулируют водный баланс и уменьшают риски пожаров и засух. В то же время, осушенные торфяные почвы в Украине ежегодно становятся источником значительных выбросов парниковых газов, деградации земель и обмеления малых рек.
По данным министерства, переувлажненные и заболоченные земли в Украине занимают около 5,4 млн. гектаров, из которых более 3,3 млн. гектаров осушено. Значительная часть этих территорий требует восстановления, а отсутствие надлежащего учета и защиты торфяников усиливает климатические, экологические и водохозяйственные риски.
Проект постановления предусматривает:
- введение специального правового режима для земель под торфяниками;
- определение возможных видов их целевого назначения – природно-заповедного, водного фонда, лесохозяйственного, оздоровительного и историко-культурного;
- создание отдельного информационного слоя "Торфовища с особым режимом" в Государственном земельном кадастре;
- обязательный учет статуса торфяников при принятии решений по землепользованию и изменению целевого назначения участков.
В то же время, документ не изменяет действующего целевого назначения земель и не ограничивает текущую хозяйственную деятельность. Новые требования будут применяться только к будущим решениям об изменении статуса земель под торфяниками.
Замминистра Ирина Овчаренко подчеркнула, что введение специального правового режима является стратегическим шагом, который позволит одновременно сохранять уникальные экосистемы, восстанавливать водные ресурсы и выполнять европейские климатические и экологические требования.
Принятие постановления откроет Украине возможность полноценного участия в климатических, агроэкологических и природоохранных программах ЕС, требующих официального учета и правовой защиты таких экосистем.
Также Минэкономики утвердило новую редакцию примерных соглашений об условиях пользования недрами.