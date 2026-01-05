В Україні пропонують запровадити спеціальний правовий режим для земель під торфовищами

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ підготовлено за підтримки Програма розвитку ООН в Україні та Глобальний екологічний фонд у межах проєкту зі збереження екосистем на півночі України.

Проєкт постанови має на меті встановити єдині та чіткі правила використання земель під торфовищами з урахуванням екологічних обмежень, а також імплементувати вимоги Європейського Союзу у сфері охорони довкілля, кліматичної політики та сталого землекористування.

Торфовища є одними з ключових природних екосистем: у природному стані вони накопичують більше вуглецю, ніж ліси, регулюють водний баланс і зменшують ризики пожеж та посух. Водночас осушені торфові ґрунти в Україні щороку стають джерелом значних викидів парникових газів, деградації земель і обміління малих річок.

За даними міністерства, перезволожені та заболочені землі в Україні займають близько 5,4 млн гектарів, із яких понад 3,3 млн гектарів осушено. Значна частина цих територій потребує відновлення, а відсутність належного обліку та правового захисту торфовищ посилює кліматичні, екологічні та водогосподарські ризики.

Проєкт постанови передбачає:

запровадження спеціального правового режиму для земель під торфовищами;

визначення можливих видів їх цільового призначення — природно-заповідного, водного фонду, лісогосподарського, оздоровчого та історико-культурного;

створення окремого інформаційного шару "Торфовища з особливим режимом" у Державному земельному кадастрі;

обов’язкове врахування статусу торфовищ під час ухвалення рішень щодо землекористування та зміни цільового призначення ділянок.

Водночас документ не змінює чинного цільового призначення земель і не обмежує поточну господарську діяльність. Нові вимоги застосовуватимуться лише до майбутніх рішень щодо зміни статусу земель під торфовищами.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко наголосила, що запровадження спеціального правового режиму є стратегічним кроком, який дозволить одночасно зберігати унікальні екосистеми, відновлювати водні ресурси та виконувати європейські кліматичні й екологічні вимоги.

Прийняття постанови відкриє для України можливість повноцінної участі в кліматичних, агроекологічних і природоохоронних програмах ЄС, що вимагають офіційного обліку та правового захисту таких екосистем.

Також Мінекономіки затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.