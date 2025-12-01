Україна завершує відбір інвесторів для першої літієвої угоди

12 грудня завершується прийом заявок на першу в історії України літієву Угоду про розподіл продукції на ділянці "Добра". Це стане ключовим етапом у формуванні української індустрії критичних мінералів та відкриє можливості для виходу України на глобальний ринок літію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Світовий ринок літію стрімко змінюється. За останні п’ять років цей метал перетворився з нішевого матеріалу на одну з основ енергетичної інфраструктури. Після цінових коливань у 2022–2024 роках галузь входить у новий цикл розвитку.

Збільшення потреби у літії пов’язане з розвитком електромобільності та систем зберігання енергії. За даними IEA, лише у сегменті чистих технологій попит зросте з 128 тис. тонн у 2024 році до понад 369 тис. тонн до 2030-го. Водночас, навіть якщо всі оголошені проєкти у світі запрацюють, у сценарії чинної політики світ може зіткнутися з дефіцитом на рівні близько 40% у 2035 році.

Це відкриває нові можливості для країн, готових вступити в ринок із конкурентною собівартістю та сучасними технологіями переробки. Для України важливо вже зараз формувати умови для інвестицій, технологічного розвитку та розбудови виробничих проєктів. Нині Китай контролює майже дві третини переробних потужностей літію та понад 70% виробництва батарей, тож глобальний ринок зацікавлений у диверсифікації постачання.

Україна має потенціал стати одним із найуспішніших нових учасників ринку. Літієва ділянка "Добра" може стати основою для створення виробництва на базі твердих родовищ літію та інтеграції української індустрії у європейські промислові та технологічні ланцюги.

Для реалізації цього потенціалу необхідні конкурентна собівартість, оперативні рішення, технологічний розвиток та інтеграція в західні ланцюги постачання. Після отримання ліцензій відповідні проєкти можуть претендувати на підтримку Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови.

"Йдеться не лише про видобуток, а про здатність держави перетворювати ресурс на промислову спроможність, технології та експорт готового продукту. Для України це шанс інтегруватися у західні виробничі ланцюги акумуляторних металів", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою було затверджено умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачала можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.