Украина завершает отбор инвесторов для первого литиевого соглашения

12 декабря завершается прием заявок на первое в истории Украины литиевое Соглашение о разделе продукции на участке "Добра". Это станет ключевым этапом в формировании украинской индустрии критических минералов и откроет возможности выхода Украины на глобальный рынок лития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Мировой рынок лития стремительно меняется. За последние пять лет этот металл превратился из нишевого материала в одну из основ энергетической инфраструктуры. После ценовых колебаний в 2022-2024 годах отрасль входит в новый цикл развития.

Увеличение потребности в литии связано с развитием электромобильности и систем хранения энергии. По данным IEA, только в сегменте чистых технологий спрос вырастет со 128 тыс. тонн в 2024 году до 369 тыс. тонн к 2030-му. В то же время даже если все объявленные проекты в мире заработают, в сценарии действующей политики мир может столкнуться с дефицитом на уровне около 40% в 2035 году.

Это открывает новые возможности для стран, готовых вступить в рынок конкурентной себестоимостью и современными технологиями переработки. Для Украины важно уже сейчас формировать условия для инвестиций, технологического развития и развития производственных проектов. В настоящее время Китай контролирует около двух третей перерабатывающих мощностей лития и более 70% производства батарей, поэтому глобальный рынок заинтересован в диверсификации поставок.

У Украины есть потенциал стать одним из самых успешных новых участников рынка. Литиевый участок "Добра" может стать основой для создания производства на базе твердых месторождений лития и интеграции украинской индустрии в европейские промышленные и технологические цепи.

Для реализации этого потенциала необходимы конкурентноспособная себестоимость, оперативные решения, технологическое развитие и интеграция в западные цепи поставок. После получения лицензий соответствующие проекты могут претендовать на поддержку Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

"Речь идет не только о добыче, а о способности государства превращать ресурс в промышленную способность, технологии и экспорт готового продукта. Для Украины это шанс интегрироваться в западные производственные цепи аккумуляторных металлов", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров обнародовал постановление, которым были утверждены условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в рамках месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривала возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.