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В Украине рухнули продажи китайских авто: самые популярные модели

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

В течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества новых автомобилей приобрели 4932 ед. Это на 17% меньше, чем в прошлом. Еще 959 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.

Аналитики отмечают, что большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 52% (в I полугодии 2025 года было 85%). Также среди авто из Китая:

  • гибридных – 25%;
  • бензиновых авто – 19%;
  • дизельных – 4%.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • BYD Sea Lion 06 – 491 ед;
  • BYD Leopard 3 - 421 ед;
  • BYD Song L – 263 ед.;
  • Zeekr 001 – 229 ед.;
  • Chery Tiggo 4 – 211 ед.

Лидеры среди подержанных легковушек из КНР:

  • BYD Song L – 95 ед.;
  • B uick Envision – 76 ед.;
  • BYD Song Plus – 56 ед.;
  • BYD Sea Lion 05 - 46 ед;
  • Toyota Corolla Cross – 44 ед.

Напомним, рынок электротранспорта в Украине переживает заметное охлаждение. Delo.ua разобралось, что произошло со спросом на электромобили   в первом полугодии 2026 года, какие марки электромобилей возглавили рейтинги продаж и какие факторы повлияли на изменение спроса.

Автор:
Светлана Манько