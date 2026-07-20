В Украине рухнули продажи китайских авто: самые популярные модели

В течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества новых автомобилей приобрели 4932 ед. Это на 17% меньше, чем в прошлом. Еще 959 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.

Аналитики отмечают, что большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 52% (в I полугодии 2025 года было 85%). Также среди авто из Китая:

гибридных – 25%;

бензиновых авто – 19%;

дизельных – 4%.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Sea Lion 06 – 491 ед;

BYD Leopard 3 - 421 ед;

BYD Song L – 263 ед.;

Zeekr 001 – 229 ед.;

Chery Tiggo 4 – 211 ед.

Лидеры среди подержанных легковушек из КНР:

BYD Song L – 95 ед.;

B uick Envision – 76 ед.;

Envision – 76 ед.; BYD Song Plus – 56 ед.;

BYD Sea Lion 05 - 46 ед;

Toyota Corolla Cross – 44 ед.

Напомним, рынок электротранспорта в Украине переживает заметное охлаждение. Delo.ua разобралось, что произошло со спросом на электромобили в первом полугодии 2026 года, какие марки электромобилей возглавили рейтинги продаж и какие факторы повлияли на изменение спроса.