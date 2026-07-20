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В Украине рухнули продажи китайских авто: самые популярные модели
В течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Из этого количества новых автомобилей приобрели 4932 ед. Это на 17% меньше, чем в прошлом. Еще 959 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.
Аналитики отмечают, что большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 52% (в I полугодии 2025 года было 85%). Также среди авто из Китая:
- гибридных – 25%;
- бензиновых авто – 19%;
- дизельных – 4%.
Самые популярные модели
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Sea Lion 06 – 491 ед;
- BYD Leopard 3 - 421 ед;
- BYD Song L – 263 ед.;
- Zeekr 001 – 229 ед.;
- Chery Tiggo 4 – 211 ед.
Лидеры среди подержанных легковушек из КНР:
- BYD Song L – 95 ед.;
- B uick Envision – 76 ед.;
- BYD Song Plus – 56 ед.;
- BYD Sea Lion 05 - 46 ед;
- Toyota Corolla Cross – 44 ед.
Напомним, рынок электротранспорта в Украине переживает заметное охлаждение. Delo.ua разобралось, что произошло со спросом на электромобили в первом полугодии 2026 года, какие марки электромобилей возглавили рейтинги продаж и какие факторы повлияли на изменение спроса.