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В Україні обвалилися продажі китайських авто: найпопулярніші моделі

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

Впродовж першого півріччя 2026 року українці придбали 5891 од. легковиків, ввезених з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Із цієї кількості нових авто придбали 4932 од. Це на 17% менше, ніж торік. Ще 959 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 29%.

Аналітики зазначають, що більшість легковиків з КНР були електромобілі – 52% (у І півріччі 2025 року було 85%). Також серед авто з Китаю:

  • гібридних – 25%;
  • бензинових авто – 19%;
  • дизельних – 4%.

Найпопулярніші моделі 

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Sea Lion 06 - 491 од.;
  • BYD Leopard 3 - 421 од.;
  • BYD Song L - 263 од.;
  •  Zeekr 001 - 229 од.;
  • Chery Tiggo 4 - 211 од.

Лідери серед вживаних легковиків з КНР:

  • BYD Song L - 95 од.; 
  • Buick Envision - 76 од.;
  • BYD Song Plus - 56 од.;
  • BYD Sea Lion 05 - 46 од.;
  • Toyota Corolla Cross - 44 од.

Нагадаємо, ринок електротранспорту в Україні переживає помітне охолодження. Delo.ua розібралося, що сталося з попитом на електромобілі у першому півріччі 2026 року, які марки електромобілів очолили рейтинги продажів та які фактори вплинули на зміну попиту. 

Автор:
Світлана Манько