В Украине снова подорожали помидоры: импортеры сократили объемы поставок

Стоимость тепличных помидоров на украинском рынке составила 140–160 грн/кг. Это на 16% выше показателей на прошлой неделе и на 89% превышает цены аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Как отмечают аналитики, импортеры уменьшили объемы поставок продукции на внутренний рынок из-за наблюдавшегося в течение предыдущих недель низкого спроса. Сокращение предложения при стабильном уровне потребления привело к удорожанию овощей.

Основным поставщиком остается Турция, где идет сезонное сокращение производства. Поскольку украинские тепличные комбинаты приступят к реализации собственной продукции только в середине апреля, рынок полностью зависит от внешних поставок.

Анализ цен за 2023-2026 годы

В 2023 году цена на помидоры в январе составила 60–65 грн/кг. Весной показатели колебались от 70 до 95 грн/кг. В августе зафиксирована самая низкая стоимость на уровне 15–20 грн/кг, а к декабрю цена вернулась до 85 грн/кг.

В начале 2024 года стоимость удерживалась в пределах 70–85 грн/кг. В апреле произошел резкий рост до 130 грн/кг, после чего цена снизилась до 35 грн/кг в августе. Год завершился на отметке 90 грн/кг.

В первой половине 2025 года цены варьировались от 75 до 95 грн/кг. Летний минимум в августе составил 35 грн/кг. С сентября начался стабильный рост от 50 грн/кг до 90 грн/кг в декабре.

Динамика цен на помидоры.



2026 год представлен только первым кварталом, но он уже демонстрирует самые высокие ценовые показатели. В январе цена помидоров стартовала с 90 грн/кг и быстро превысила 100 грн/кг. В феврале и марте стоимость держалась на уровне 120–130 грн/кг. По состоянию на 20 марта цена остается на максимально высокой точке 130 грн/кг, что значительно превышает показатели аналогичных периодов прошлых лет.

Напомним, 20 марта сообщалось, что украинский рынок начал испытывать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.