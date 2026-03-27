В Україні знову подорожчали помідори: імпортери скоротили обсяги постачання

Вартість тепличних помідорів на українському ринку сягнула 140–160 грн/кг. Це на 16% вище показників минулого тижня та на 89% перевищує ціни аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Як зазначають аналітики, імпортери зменшили обсяги постачання продукції на внутрішній ринок через низький попит, що спостерігався протягом попередніх тижнів. Скорочення пропозиції при стабільному рівні споживання призвело до подорожчання овочів.

Основним постачальником залишається Туреччина, де триває сезонне скорочення виробництва. Оскільки українські тепличні комбінати розпочнуть реалізацію власної продукції лише в середині квітня, ринок повністю залежить від зовнішніх поставок.

Аналіз цін за 2023–2026 роки

У 2023 році ціна на помідори в січні становила 60–65 грн/кг. Навесні показники коливалися між 70 та 95 грн/кг. У серпні зафіксовано найнижчу вартість на рівні 15–20 грн/кг, а до грудня ціна повернулася до 85 грн/кг.

На початку 2024 року вартість утримувалася в межах 70–85 грн/кг. У квітні відбулося різке зростання до 130 грн/кг, після чого ціна знизилася до 35 грн/кг у серпні. Рік завершився на позначці 90 грн/кг.

У першій половині 2025 року ціни варіювалися від 75 до 95 грн/кг. Літній мінімум у серпні склав 35 грн/кг. З вересня розпочалося стабільне зростання: від 50 грн/кг до 90 грн/кг у грудні.

Динаміка цін на помідори



2026 рік представлений лише першим кварталом, але він уже демонструє найвищі цінові показники. У січні ціна на помідори стартувала з 90 грн/кг і швидко перевищила 100 грн/кг. У лютому та березні вартість трималася на рівні 120–130 грн/кг. Станом на 20 березня ціна залишається на максимально високій точці у 130 грн/кг, що значно перевищує показники аналогічних періодів минулих років.

Нагадаємо,20 березня повідомлялося, що український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.