В Украине снова выставили на продажу комбинат хлебопродуктов в Черновицкой области

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона, на котором будет продан единый имущественный комплекс ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов". Торги намечены на 13 мая, а стартовая стоимость актива составляет 194,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.

Это одно из крупнейших предприятий отрасли в Черновицкой области, имеющее значительный потенциал для превращения в современный логистический или производственный хаб. Комплекс находится в пгт Неполоковцы по адресу ул. Магистральная, 43.

Входящий в состав лота

Новый владелец получит в распоряжение территорию общей площадью около 42 тысяч квадратных метров. Комплекс включает:

более 120 объектов недвижимости (производственные цеха, склады, админздания);

24 единицы автотранспорта и специальной техники;

более 1200 единиц оборудования, инвентаря и мебели, необходимых для работы.

Регистрация на аукцион продлится до 12 мая включительно.

Это уже не первая попытка приватизировать комбинат. Предыдущие аукционы, в частности , предстоящий в феврале 2026 года, не состоялись из-за отсутствия участников.

Предприятие остается инвестиционно привлекательным благодаря большой площади и специализации на производстве продуктов мукомольной промышленности.

О комбинате

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" было зарегистрировано в 2003 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 21,15 млн. грн.

Основной вид деятельности: Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Другие виды деятельности:

Оптовая торговля зерном, семенами, кормами для животных и необработанным табаком;

Грузовые автомобильные перевозки;

Складское хозяйство и логистическое хранение товаров.

Руководитель – Иваненко Александр Алексеевич.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.