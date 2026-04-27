В Україні знову виставили на продаж комбінат хлібопродуктів у Чернівецькій області

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону, на якому продадуть єдиний майновий комплекс ДП “Неполоковецький комбінат хлібопродуктів”. Торги заплановані на 13 травня, а стартова вартість активу становить 194,9 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду держмайна.

Це одне з найбільших підприємств галузі в Чернівецькій області, яке має значний потенціал для перетворення на сучасний логістичний або виробничий хаб. Комплекс розташований у смт Неполоківці за адресою вул. Магістральна, 43.

Що входить до складу лота

Новий власник отримає у розпорядження територію загальною площею майже 42 тисячі квадратних метрів. Комплекс включає:

понад 120 об'єктів нерухомості (виробничі цехи, склади, адмінбудівлі);

24 одиниці автотранспорту та спеціальної техніки;

понад 1200 одиниць обладнання, інвентарю та меблів, необхідних для роботи.

Реєстрація на аукціон триватиме до 12 травня включно.

Це вже не перша спроба приватизувати комбінат. Попередні аукціони, зокрема той, що мав відбутися у лютому 2026 року, не відбулися через відсутність учасників.

Підприємство залишається інвестиційно привабливим завдяки великій площі та спеціалізації на виробництві продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.

Про комбінат

Згідно з даними YouControl, юридична особа ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" було зареєстровано в 2003 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 21,15 млн грн.

Основний вид діяльності: Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Інші види діяльності:

Оптова торгівля зерном, насінням, кормами для тварин та необробленим тютюном;

Вантажні автомобільні перевезення;

Складське господарство та логістичне зберігання товарів.

Керівник - Іваненко Олександр Олексійович.

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.