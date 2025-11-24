Запланована подія 2

В Украине создана интерактивная карта локаций для установки зарядных станций электромобилей

электромобиль
Карта поможет оптимизировать развитие электрозарядной инфраструктуры.

У Украины объявили о запуске интерактивной карты благоприятных мест для размещения зарядных станций для электромобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Новый инструмент призван помочь в планировании развития зарядной инфраструктуры и является важной частью выполнения Национального плана возобновляемой энергетики до 2030 года.

Зачем нужна карта

Внедрение карты будет способствовать:

  • расширению сети зарядных станций в Украине;
  • интеграции украинской транспортной системы с европейской;
  • поддержке владельцев электромобилей и стимулированию использования экологического транспорта.

"Укртрансбезопасность" подчеркнула, что поддерживает развитие современной инфраструктуры, которая будет делать транспортную систему Украины более удобной, технологичной и безопасной.

Что показывает интерактивная карта

Карта разработана в соответствии с пунктом 33 Плана мероприятий по выполнению Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года (распоряжение КМУ от 13 августа 2024 года № 761-р). На ней отражены зоны с разной доступной мощностью электросетей для возможной установки зарядной инфраструктуры:

  • Красный цвет – до 100 кВт;
  • Желтый цвет – 100–500 кВт;
  • Синий цвет – 500–1000 кВт;
  • Зеленый цвет – более 1000 кВт;
  • Черный цвет – территории боевых действий, где анализ сети провести невозможно
Фото 2 — В Украине создана интерактивная карта локаций для установки зарядных станций электромобилей

Добавим, по состоянию не сентябрь, в стране работает около 5 тысяч точек подзарядки. На этом рынке уже сформировалась конкуренция, однако инновационная отрасль все еще сталкивается с рядом вызовов, решение которых требует внимания на государственном уровне.

Автор:
Татьяна Гойденко