В Украине создана интерактивная карта локаций для установки зарядных станций электромобилей

У Украины объявили о запуске интерактивной карты благоприятных мест для размещения зарядных станций для электромобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Новый инструмент призван помочь в планировании развития зарядной инфраструктуры и является важной частью выполнения Национального плана возобновляемой энергетики до 2030 года.

Зачем нужна карта

Внедрение карты будет способствовать:

расширению сети зарядных станций в Украине;

интеграции украинской транспортной системы с европейской;

поддержке владельцев электромобилей и стимулированию использования экологического транспорта.

"Укртрансбезопасность" подчеркнула, что поддерживает развитие современной инфраструктуры, которая будет делать транспортную систему Украины более удобной, технологичной и безопасной.

Что показывает интерактивная карта

Карта разработана в соответствии с пунктом 33 Плана мероприятий по выполнению Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года (распоряжение КМУ от 13 августа 2024 года № 761-р). На ней отражены зоны с разной доступной мощностью электросетей для возможной установки зарядной инфраструктуры:

Красный цвет – до 100 кВт;

Желтый цвет – 100–500 кВт;

Синий цвет – 500–1000 кВт;

Зеленый цвет – более 1000 кВт;

Черный цвет – территории боевых действий, где анализ сети провести невозможно

Добавим, по состоянию не сентябрь, в стране работает около 5 тысяч точек подзарядки. На этом рынке уже сформировалась конкуренция, однако инновационная отрасль все еще сталкивается с рядом вызовов, решение которых требует внимания на государственном уровне.