В Україні створено інтерактивну карту локацій для встановлення зарядних станцій електромобілів

Карта допоможе оптимізувати розвиток електрозарядної інфраструктури

В України оголосили про запуск інтерактивної карти сприятливих місць для розміщення зарядних станцій для електромобілів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Новий інструмент покликаний допомогти у плануванні розвитку зарядної інфраструктури та є важливою частиною виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.

Навіщо потрібна карта

Впровадження карти сприятиме:

  • розширенню мережі зарядних станцій в Україні;
  • інтеграції української транспортної системи з європейською;
  • підтримці власників електромобілів та стимулюванню використання екологічного транспорту.

"Укртрансбезпека" наголосила, що підтримує розвиток сучасної інфраструктури, яка робитиме транспортну систему України більш зручною, технологічною та безпечною.

Що показує інтерактивна карта

Карта розроблена відповідно до пункту 33 Плану заходів на виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року (розпорядження КМУ від 13 серпня 2024 року № 761-р). На ній відображено зони з різною доступною потужністю електромереж для можливого встановлення зарядної інфраструктури:

  • Червоний колір — до 100 кВт;
  • Жовтий колір — 100–500 кВт;
  • Синій колір — 500–1000 кВт;
  • Зелений колір — понад 1000 кВт;
  • Чорний колір — території бойових дій, де аналіз мережі провести неможливо
Додамо, станом не вересень, в країні працює близько 5 тисяч точок підзарядки. На цьому ринку вже сформувалася конкуренція, однак інноваційна галузь все ще стикається з низкою викликів, вирішення яких потребує уваги на державному рівні.

Автор:
Тетяна Гойденко