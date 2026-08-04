В Украине стало больше автозаправок: кто из операторов нарастил сеть, а кто потерял лицензии

По состоянию на 3 августа количество лицензированных автозаправочных станций в Украине выросло на 10 единиц и достигло 5393. Наибольший прирост показала сеть UPG, которая увеличила количество лицензий на 30 станций за счет поглощения сети "Авиас"/ANP.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Лидеры рынка и динамика

В общем, крупнейшие сети сохранили свои позиции, а основные изменения произошли среди отдельных операторов.

Компания "Укрпаллетсистем" (UPG) стала наиболее динамичной среди лидеров рынка. Она увеличила количество лицензий на 30 единиц - с 452 до 482 (+6,6%). Рост произошел благодаря поглощению сети "Авиас"/ANP, арендованной компанией с разрешения Антимонопольного комитета. Это позволило UPG закрепиться на втором месте и сократить отставание от лидера "Укрнафты".

Лидер рынка "Укрнафта" потерял две лицензии, снизив их количество до 676. Показатели других крупных операторов остались практически без изменений:

ОККО - 413 лицензий;

WOG - 360;

"БРСМ-Нефть" - 232;

AMIC - 199;

"Параллель" - 103.

Посреди средних сетей Chipo открыла две новейшие АЗС и расширила сеть до 69 станций. По одной новой лицензии получили "Укр-Петроль", Brent Oil и "Октан".

Влияние обстрелов

В то же время, ряд операторов сократил присутствие. Сеть Marshal уменьшилась на три АЗС (до 66), а VST, АЗС "Маркет", "Овис", "Днепронефть" и Esko потеряли по одной лицензии. Сокращение в этих сетях зафиксировано преимущественно в прифронтовых областях и связано с российскими обстрелами.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сети "Новис Трейд" (24/7), потерявшей семь лицензий (уменьшение с 24 до 17) из-за отказа от аренды восьми станций "Прайм". Также сеть PPG сократилась на пять лицензий, а "Бизнес Оил Групп" (BOG) - на три.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года российские войска атаковали 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз". Часть поврежденных объектов удалось восстановить, однако остальные получили критические разрушения и прекратили работу.