В Україні побільшало автозаправок: хто з операторів наростив мережу, а хто втратив ліцензії

Станом на 3 серпня кількість ліцензованих автозаправних станцій в Україні зросла на 10 одиниць і досягла 5 393. Найбільший приріст показала мережа UPG, яка збільшила кількість ліцензій на 30 станцій за рахунок поглинання мережі "Авіас"/ANP.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Лідери ринку та динаміка

Загалом найбільші мережі зберегли свої позиції, а основні зміни відбулися серед окремих операторів.

Компанія "Укрпалетсистем" (UPG) стала найбільш динамічною серед лідерів ринку. Вона збільшила кількість ліцензій на 30 одиниць — з 452 до 482 (+6,6%). Зростання відбулося завдяки поглинанню мережі "Авіас"/ANP, яку компанія орендувала з дозволу Антимонопольного комітету. Це дозволило UPG закріпитися на другому місці та скоротити відставання від лідера — "Укрнафти".

Лідер ринку "Укрнафта" втратив дві ліцензії, зменшивши їх кількість до 676. Показники інших великих операторів залишилися практично без змін:

ОККО — 413 ліцензій;

WOG — 360;

"БРСМ-Нафта" — 232;

AMIC — 199;

"Параллель" — 103.

Серед середніх мереж Chipo відкрила дві нові АЗС і розширила мережу до 69 станцій. По одній новій ліцензії отримали "Укр-Петроль", Brent Oil та "Октан".

Вплив обстрілів

Водночас низка операторів скоротила присутність. Мережа Marshal зменшилася на три АЗС (до 66), а VST, АЗС "Маркет", "Овіс", "Дніпронафта" та Esko втратили по одній ліцензії. Скорочення в цих мережах зафіксовано переважно у прифронтових областях і пов'язане з російськими обстрілами.

Найбільше скорочення зафіксовано у мережі "Новіс Трейд" (24/7), яка втратила сім ліцензій (зменшення з 24 до 17) через відмову від оренди восьми станцій "Прайм". Також мережа PPG скоротилася на п'ять ліцензій, а "Бізнес Оіл Груп" (BOG) — на три.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2026 року російські війська атакували 37 автозаправних комплексів Групи “Нафтогаз”. Частину пошкоджених об'єктів вдалося відновити, однак решта зазнали критичних руйнувань і припинили роботу.