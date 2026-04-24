В Украине стало меньше наличных в обращении на 3,1 млрд грн: каких банкнот и монет больше всего

По состоянию на 1 апреля сумма наличных, которая обращалась в Украине, с начала года уменьшилась на 0,3% (или на 3,1 млрд грн) и составила 923,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В регуляторе объясняют, что уменьшение связано с сезонными факторами, ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличных, выпущенное в прошлые периоды.

Интересные факты о наличном обращении

В наличном обороте находится 2,6 млрд. шт. банкнот на общую сумму 913,4 млрд. грн., а также 15,2 млрд. шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,6 млрд. грн.

На одного жителя Украины по состоянию на 1 апреля 2026 приходилось 63 банкноты и 195 разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2026 - 64 и 193 шт. соответственно).

Каких банкнот больше всего

В НБУ отмечают, что в обращении больше банкнот номиналом 500 грн, меньше всего – номиналом 50 грн (25,5% и 4,7% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

Также следует напомнить, что со 2 марта этого 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестали быть средством платежа. В НБУ отмечают, что в то же время они учитываются в структуре наличных денег в обращении до тех пор, пока граждане могут их обменять на монеты и банкноты другими номиналами, находящимися в обращении.

Что с монетами

Что касается монет, то сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 грн. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 грн, меньше – номиналом 10 грн (4,7% и 2,4% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

Также с 1 октября 2025 года началось постепенное извлечение монет номиналом 10 коп из-за того, что они перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Уже было изъято уже 4,8 млн. шт. монеты этим номиналом. В настоящее время доля монет номиналом 10 коп. от общего количества монет в обращении по состоянию на 01 апреля 2026 - 27,1%.

На разменные монеты номиналом 50 коп. сохраняется постоянный спрос, в частности, со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества монет в обращении на 1 апреля 2026 года – 9,1%.

Ранее в НБУ сообщалось, что уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2025 года снизился втрое по сравнению с показателем 2024 года. По итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот.