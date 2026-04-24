В Україні поменшало готівки в обігу на 3,1 млрд грн: яких банкнот та монет найбільше

В Україні стало менше готівки в обігу / Depositphotos

Станом на 1 квітня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 0,3% (або на 3,1 млрд грн) та становила 923,2 млрд грн.

Як повідомила пресслужба Національного банку України.

У регуляторі пояснюють, що зменшення пов’язано з сезонними факторами, адже традиційно в I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди.

Цікаві факти про готівковий обіг

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд шт. банкнот на загальну суму 913,4 млрд грн, а також 15,2 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,6 млрд грн.

На одного жителя України станом на 1 квітня 2026 року припадало 63 банкноти і 195 розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2026 року – 64 та 193 шт. відповідно).

Яких банкнот найбільше

В НБУ зауважують, що в обігу найбільше банкнот номіналом 500 грн, найменше – номіналом 50 грн (25,5% та 4,7% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

Також варто нагадати, що з 2 березня цього 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестали бути засобом платежу. В НБУ зазначають, що водночас вони враховуються в структурі готівки в обігу до тих пір, поки громадяни можуть їх обміняти на монети та банкноти іншими номіналами, що перебувають в обігу.

Що з монетами

Стосовно монет, то сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети мають чотири номінали: 1, 2, 5 та 10 грн. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 грн, найменше – номіналом 10 грн (4,7% та 2,4% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

Також з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 коп через те, що вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Вже було вилучено вже 4,8 млн шт. монет цим номіналом. Наразі частка монет номіналом 10 коп. від загальної кількості монет в обігу станом на 01 квітня 2026 року – 27,1%.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості монет в обігу станом на 1 квітня 2026 року – 9,1%.

Раніше в НБУ повідомляли, що рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року. За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот. 

Автор:
Світлана Манько