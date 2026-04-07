В Украине стартует сезонный нерестовый запрет на лов рыбы

С 10 апреля на ряде ключевых водоемов Украины вводится ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы. Ограничения будут действовать, в частности, на реках Днепр и Десна, а также Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днестровском и Печенежском водохранилищах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Сезонные ограничения вводятся ежегодно в период нереста, когда рыба размножается и нуждается в усиленной защите. На отдельных водоемах запрет уже вступил в силу, в частности, на Днепровском водохранилище.

Продолжительность ограничений зависит от региона и конкретного водоема и определяется в соответствии с правилами любительского рыболовства. В этот период лов рыбы разрешен только с берега и за пределами нерестилищ. Рыбаки могут использовать крючковые снасти с не более чем двумя крючками или спиннинг с одной искусственной приманкой.

В то же время, на время нереста действуют и дополнительные ограничения. Запрещено передвижение моторных судов вне установленных судовых ходов, а также промышленный лов рыбы и подводная охота. Исключение составляют только суда уполномоченных государственных органов.

Контроль за соблюдением правил будут осуществляться инспекторами Госрыбагентства в усиленном режиме. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность и возмещение нанесенного ущерба.

Напомним, что запрет на отлов на некоторых реках действует уже с 1 апреля. Нарушителей ждут штрафы до 3400 грн, конфискация имущества или уголовная ответственность.

Автор:
Татьяна Гойденко