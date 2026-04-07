Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

В Україні стартує сезонна нерестова заборона на вилов риби

З 10 квітня на низці ключових водойм України запроваджується щорічна нерестова заборона на вилов риби. Обмеження діятимуть, зокрема, на річках Дніпро та Десна, а також на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Сезонні обмеження вводяться щороку у період нересту, коли риба розмножується і потребує посиленого захисту. На окремих водоймах заборона вже набула чинності, зокрема на Дніпровському водосховищі.

Тривалість обмежень залежить від регіону та конкретної водойми і визначається відповідно до правил любительського рибальства. У цей період вилов риби дозволений лише з берега та за межами нерестовищ. Рибалки можуть використовувати гачкові снасті з не більше ніж двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою.

Водночас на час нересту діють і додаткові обмеження. Заборонено пересування моторних суден поза встановленими судновими ходами, а також промисловий вилов риби і підводне полювання. Виняток становлять лише судна уповноважених державних органів.

Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть інспектори Держрибагентство у посиленому режимі. За порушення передбачені адміністративні штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність і відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що заборона на вилов на деяких річках діє вже з 1 квітня. На порушників чекають штрафи до 3400 грн, конфіскація майна або кримінальна відповідальність.

Автор:
Тетяна Гойденко