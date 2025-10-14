В Украине уменьшились продажи горючего на АЗС: в каких областях наибольшее сокращение

После шестимесячного роста в сентябре объем зафиксированных продаж горючего (бензины, дизтопливо, LPG) на АЗС уменьшился на 4,8% по сравнению с августом. Исключением стал Киев, где зафиксирован рост на 0,4%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Реализация горючего на АЗС в Украине

Всего за январь-сентябрь 2025 АЗС продали 5,7 млрд л горючего, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи в гривневом выражении уменьшились на 4,6% по сравнению с прошлым месяцем, 34,4 млрд грн. В годовом сравнении снижение составило 6,2% по отношению к сентябрю 2024 года и 5,0% по отношению к сентябрю 2023 года.

Ситуация в регионах

В месячном разрезе сокращение проливов коснулось всех регионов Украины. Исключением стала столица, где зафиксирован рост на 0,4%.

Среди областей наибольшее сокращение зафиксировано на:

Донбасе (–13,7%),

Одесской области (–11,8%),

Ивано-Франковской области (-11,1%).

Среди украинских городов в августе больше топлива традиционно реализовали АЗС Киева (65,8 млн л), Харькова (20,2 млн л), Днепра (16,8 млн л), Одессы (16,1 млн л) и Львова (14,7 млн л).

Среди областей лидерство по проливам удерживает Киевская (74,8 млн. л), Днепропетровская (55,2 млн. л), Львовская (52,4 млн. л), Одесская (39,0 млн. л) и Харьковская (35,8 млн. л) обл.

Напомним, на фоне падения спроса украинские АЗС решили не снижать цены на бензин и дизтопливо, а газ, по прогнозам экспертов, будет дорожать. Детальнее о том, какими будут цены на топливо, читайте в материале Delo.ua.