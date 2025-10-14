Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні зменшилися продажі пального на АЗС: у яких областях найбільше скорочення

бензин
Обсяг продажів пального зменшився у вересні / Shutterstock

Після шестимісячного зростання у вересні обсяг зафіксованих продажів пального (бензини, дизпальне, LPG) на АЗС зменшився на 4,8% порівняно з серпнем. Винятком став Київ, де зафіксоване зростання на 0,4%. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє "НафтоРинок".

Реалізація пального на АЗС в Україні

Всього за січень-вересень 2025 року АЗС продали 5,7 млрд л пального, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі в гривневому вираженні зменшилися на 4,6% порівняно з минулим місяцем, до 34,4 млрд грн. У річному порівнянні зниження становило 6,2% щодо вересня 2024 року та 5,0% – щодо вересня 2023 року.

Ситуація у регіонах

У місячному розрізі скорочення проливів торкнулося всіх регіонів України. Винятком стала столиця, де зафіксоване зростання на 0,4%. 

Серед областей найбільше скорочення зафіксовано на:

  • Донеччині (–13,7%), 
  • Одещині (–11,8%), 
  • Івано-Франківщині (–11,1%). 

Серед українських міст у серпні найбільше пального традиційно реалізували АЗС Києва (65,8 млн л), Харкова (20,2 млн л), Дніпра (16,8 млн л), Одеси (16,1 млн л) та Львова (14,7 млн л).

Серед областей лідерство за проливами утримує Київська (74,8 млн л), Дніпропетровська (55,2 млн л), Львівська (52,4 млн л), Одеська (39,0 млн л) та Харківська (35,8 млн л) обл.

Нагадаємо, на тлі падіння попиту українські АЗС вирішили не знижувати ціни на бензин та дизпаливо, а газ, за прогнозами експертів, буде дорожчати. Детальніше про те, якими будуть ціни на паливо, читайте в матеріалі  Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько