В Украине упростили предоставление статуса для детей, пострадавших от войны: детали

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны. Теперь его можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, статус можно получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти.

Также правительство расширило перечень оснований для его получения. Среди них:

депортация,

принудительное перемещение,

гибель или исчезновение родителей из-за войны войны.

Свириденко отметила, что сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус. Глава правительства подчеркнула, что детей, пострадавших от войны, гораздо больше.

"Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка", — добавила премьер.

После начала полномасштабной войны с Россией новое поколение получило право на статус "ребенок войны". О том, как получить статус ребенка ребенка и почему важно это сделать, читайте в статье Delo.ua.