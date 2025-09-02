Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,45

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине упростили предоставление статуса для детей, пострадавших от войны: детали

Заседание правительства
Заседание правительства 1 сентября. Фото: прессслужба КМУ

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны. Теперь его можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, статус можно получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти.

Также правительство расширило перечень оснований для его получения. Среди них:

  • депортация,
  • принудительное перемещение,
  • гибель или исчезновение родителей из-за войны войны.

Свириденко отметила, что сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус. Глава правительства подчеркнула, что детей, пострадавших от войны, гораздо больше.

"Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка", — добавила премьер.

После начала полномасштабной войны с Россией новое поколение получило право на статус "ребенок войны". О том, как получить статус ребенка ребенка и почему важно это сделать, читайте в статье Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько