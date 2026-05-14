Уже четверть украинцев пользуются смарт-счетчиками электроэнергии

По состоянию на конец прошлого года около 24% бытовых потребителей электроэнергии в Украине перешли на интеллектуальные приборы учета. Общее количество установленных смарт-счетчиков в жилом секторе достигло 4,1 млн. единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования аналитического центра DIXI Group и платформы Energy Map.

Расчеты экспертов основаны на официальной информации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Отмечается, что фактические темпы цифровизации учета оказались выше ожиданий. План инвестиционных программ облэнерго на прошлый год превышен на 18,3% (более 100 тысяч приборов). Это связано с тем, что украинцы активно заказывают и оплачивают установление "умных" систем за свой счет.

Регионы-лидеры и амбициозные планы на 2026 год

Уровень оснащения новыми приборами существенно отличается в зависимости от области из-за ситуации безопасности и инвестиционных возможностей операторов систем распределения (ОСР).

География внедрения смарт-счетчиков:

Лидеры по оснащению: самый высокий показатель зафиксирован в Ивано-Франковской области, где у умных счетчиков 44,9% домохозяйств. В первой четверке также Закарпатская (44,3%), Днепропетровская (42,3%) и Волынская (41,9%) области.

Аутсайдеры: самые низкие цифры из-за боевых действий и постоянных обстрелов инфраструктуры фиксируют в Харьковской (6,3%), Черкасской (3,9%) и Донецкой (3,0%) областях.

Планы на текущий год: в 2026 году энергетики планируют смонтировать еще 741,7 тысяч смарт-счетчиков. Наибольшую динамику планирует продемонстрировать ГП "Региональные электрические сети" (охватывает Львовскую, Волынскую, Винницкую, Днепропетровскую и Донецкую области) сразу плюс 19,2% потребителей.

Главное преимущество смарт-счетчика для граждан заключается в автоматизации: прибор самостоятельно передает повременные показатели потребления облэнерго, фиксирует перепады напряжения или аварии, а также позволяет легко перейти на выгодный двухзонный тариф "день/ночь" для экономии на платежках.

Напомним, больше не нужно будет передавать показатели за газ благодаря закупке 40 тысяч смарт-модулей, которые сделают обычные газовые счетчики "умными". Новое оборудование украинского производства было приобретено на средства Госэнергоэффективности и бесплатно передано "Газораспределительным сетям Украины" для установки в домах граждан и бюджетных учреждениях.