Вже чверть українців користуються смарт-лічильниками електроенергії

Станом на кінець минулого року майже 24% побутових споживачів електроенергії в Україні перейшли на інтелектуальні прилади обліку. Загальна кількість встановлених смарт-лічильників у житловому секторі досягла 4,1 млн одиниць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані дослідження аналітичного центру DIXI Group та платформи Energy Map.

Розрахунки експертів базуються на офіційній інформації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зазначається, що фактичні темпи цифровізації обліку виявилися вищими за очікування. План інвестиційних програм обленерго на минулий рік перевищено на 18,3% (більш ніж на 100 тисяч приладів). Це пов'язано з тим, що українці активно замовляють та оплачують встановлення "розумних" систем власним коштом.

Регіони-лідери та амбітні плани на 2026 рік

Рівень оснащення новими приладами суттєво відрізняється залежно від області через безпекову ситуацію та інвестиційні можливості операторів систем розподілу (ОСР).

Географія впровадження смарт-лічильників:

Лідери за оснащенням: найвищий показник зафіксовано в Івано-Франківській області, де розумні лічильники мають 44,9% домогосподарств. У першій четвірці також Закарпатська (44,3%), Дніпропетровська (42,3%) та Волинська (41,9%) області.

Аутсайдери: найнижчі цифри через бойові дії та постійні обстріли інфраструктури фіксують у Харківській (6,3%), Черкаській (3,9%) та Донецькій (3,0%) областях.

Плани на поточний рік: у 2026 році енергетики планують змонтувати ще 741,7 тисячі смарт-лічильників. Найбільшу динаміку планує продемонструвати ДП "Регіональні електричні мережі" (охоплює Львівську, Волинську, Вінницьку, Дніпропетровську та Донецьку області) — одразу плюс 19,2% споживачів.

Головна перевага смарт-лічильника для громадян полягає в автоматизації: прилад самостійно передає погодинні показники споживання обленерго, фіксує перепади напруги чи аварії, а також дозволяє легко перейти на вигідний двозонний тариф "день/ніч" для економії на платіжках.

Нагадаємо, більше не треба буде передавати показники за газ завдяки закупівлі 40 тисяч смарт-модулів, які зроблять звичайні газові лічильники "розумними". Нове обладнання українського виробництва було придбано за кошти Держенергоефективності та безкоштовно передано "Газорозподільним мережам України" для встановлення у будинках громадян та бюджетних установах.