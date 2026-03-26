Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін змінив процедуру видачі свідоцтв для компаній, що перевіряють лічильники

лічильник газу
В Україні змінилася процедура отримання дозволів на перевірку приладів обліку / UA Prom

В Україні набрали чинності зміни до порядку уповноваження організацій на проведення повірки засобів вимірювальної техніки. Нові правила стосуються компаній, що перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших приладів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Головна мета оновлення — забезпечити прозорість призначення повірників та гарантувати точність даних, за якими нараховуються комунальні платежі.

"За показниками лічильників нараховуються платіжки мільйонів українців. Тому держава має чітко контролювати, хто і на яких підставах отримує право перевіряти ці прилади. Оновлений порядок приводить цю процедуру у відповідність до сучасних стандартів адміністративного права — з чіткими строками та зрозумілими критеріями", — зазначив заступник міністра Віталій Петрук.

Критерії оцінки організацій

Виїзна комісія, до складу якої входять фахівці з досвідом у метрології не менше п'яти років, оцінює компанію за п’ятьма напрямами:

  • незалежність і неупередженість організації; 
  • кваліфікацію персоналу; 
  • наявність необхідного обладнання та приміщень; 
  • нормативні документи; 
  • систему якості.

Під час перевірки персонал повинен скласти теоретичний тест із 40 питань та продемонструвати практичні навички проведення повірки приладів.

Недоліки в документах

Відтепер повідомлення про помилки або неповний пакет документів надходитиме заявнику протягом трьох робочих днів. Після цього організація має 10 календарних днів на виправлення недоліків. Важливо, що автоматична відмова у реєстрації заяви на цьому етапі не передбачена.

Право на оскарження

Організація має право подати письмові зауваження до акта перевірки протягом п'яти робочих днів, які Мінекономіки розглядає у такий самий строк. Якщо компанія отримує відмову у видачі свідоцтва, це рішення можна оскаржити в суді протягом шести місяців. Процедура відкликання свідоцтва за заявою самої організації тепер триває 20 робочих днів.

Нагадаємо, у "Київтеплоенерго" запустили новий онлайн-сервіс для замовлення повірки квартирних лічильників тепла та води. Платформа дозволяє швидко подати заявку, а також замовити встановлення чи заміну приладів обліку.

Автор:
Тетяна Ковальчук