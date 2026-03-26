Кабмін змінив процедуру видачі свідоцтв для компаній, що перевіряють лічильники

В Україні набрали чинності зміни до порядку уповноваження організацій на проведення повірки засобів вимірювальної техніки. Нові правила стосуються компаній, що перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших приладів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Головна мета оновлення — забезпечити прозорість призначення повірників та гарантувати точність даних, за якими нараховуються комунальні платежі.

"За показниками лічильників нараховуються платіжки мільйонів українців. Тому держава має чітко контролювати, хто і на яких підставах отримує право перевіряти ці прилади. Оновлений порядок приводить цю процедуру у відповідність до сучасних стандартів адміністративного права — з чіткими строками та зрозумілими критеріями", — зазначив заступник міністра Віталій Петрук.

Критерії оцінки організацій

Виїзна комісія, до складу якої входять фахівці з досвідом у метрології не менше п'яти років, оцінює компанію за п’ятьма напрямами:

незалежність і неупередженість організації;

кваліфікацію персоналу;

наявність необхідного обладнання та приміщень;

нормативні документи;

систему якості.

Під час перевірки персонал повинен скласти теоретичний тест із 40 питань та продемонструвати практичні навички проведення повірки приладів.

Недоліки в документах

Відтепер повідомлення про помилки або неповний пакет документів надходитиме заявнику протягом трьох робочих днів. Після цього організація має 10 календарних днів на виправлення недоліків. Важливо, що автоматична відмова у реєстрації заяви на цьому етапі не передбачена.

Право на оскарження

Організація має право подати письмові зауваження до акта перевірки протягом п'яти робочих днів, які Мінекономіки розглядає у такий самий строк. Якщо компанія отримує відмову у видачі свідоцтва, це рішення можна оскаржити в суді протягом шести місяців. Процедура відкликання свідоцтва за заявою самої організації тепер триває 20 робочих днів.

