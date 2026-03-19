Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві з’явився новий сервіс для замовлення повірки лічильників тепла і води

У “Київтеплоенерго” запустили новий онлайн-сервіс для замовлення повірки квартирних лічильників тепла та води. Платформа дозволяє швидко подати заявку, а також замовити встановлення чи заміну приладів обліку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Повірка лічильників без черг

За допомогою сервісного центру кияни можуть подати заявку на повірку лічильників опалення, гарячої та холодної води онлайн. Також доступна можливість замовити встановлення або заміну приладів. Функціонал працює як для фізичних, так і для юридичних осіб. Подати заявку можна через сайт або зателефонувавши на гарячу лінію підприємства.

У "Київтеплоенерго" нагадують, що повірку лічильників тепла необхідно проходити раз на чотири роки відповідно до законодавства. Це забезпечує коректний облік споживання та оплату лише за фактично використані послуги.

Якщо термін повірки сплив, показання лічильника не враховуються. У такому разі нарахування здійснюються за середніми показниками: для гарячої води - за останні 12 місяців, для опалення - за попередній опалювальний сезон із урахуванням будинкового лічильника.

Інформацію про дату наступної повірки можна перевірити у паспорті приладу або в особистому кабінеті споживача.

Щоб скористатися сервісом, потрібно обрати тип послуги на сайті, заповнити онлайн-форму та залишити контактні дані. Після цього з клієнтом зв’яжеться менеджер для узгодження деталей.

Після проведення повірки всі дані автоматично вносяться до бази підприємства, тож додатково передавати документи споживачам не потрібно.

Нагадаємо, в 2025 році в столиці встановили понад 300 нових приладів обліку та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту

Автор:
Ольга Опенько