У Києві з’явився новий сервіс для замовлення повірки лічильників тепла і води

У “Київтеплоенерго” запустили новий онлайн-сервіс для замовлення повірки квартирних лічильників тепла та води. Платформа дозволяє швидко подати заявку, а також замовити встановлення чи заміну приладів обліку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Повірка лічильників без черг

За допомогою сервісного центру кияни можуть подати заявку на повірку лічильників опалення, гарячої та холодної води онлайн. Також доступна можливість замовити встановлення або заміну приладів. Функціонал працює як для фізичних, так і для юридичних осіб. Подати заявку можна через сайт або зателефонувавши на гарячу лінію підприємства.

У "Київтеплоенерго" нагадують, що повірку лічильників тепла необхідно проходити раз на чотири роки відповідно до законодавства. Це забезпечує коректний облік споживання та оплату лише за фактично використані послуги.

Якщо термін повірки сплив, показання лічильника не враховуються. У такому разі нарахування здійснюються за середніми показниками: для гарячої води - за останні 12 місяців, для опалення - за попередній опалювальний сезон із урахуванням будинкового лічильника.

Інформацію про дату наступної повірки можна перевірити у паспорті приладу або в особистому кабінеті споживача.

Щоб скористатися сервісом, потрібно обрати тип послуги на сайті, заповнити онлайн-форму та залишити контактні дані. Після цього з клієнтом зв’яжеться менеджер для узгодження деталей.

Після проведення повірки всі дані автоматично вносяться до бази підприємства, тож додатково передавати документи споживачам не потрібно.

Нагадаємо, в 2025 році в столиці встановили понад 300 нових приладів обліку та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту