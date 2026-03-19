В Киеве появился новый сервис для заказа поверки счетчиков тепла и воды

В Киевтеплоэнерго запустили новый онлайн-сервис для заказа поверки квартирных счетчиков тепла и воды. Платформа позволяет быстро подать заявку, а также заказать установку или замену приборов учета.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Поверка счетчиков без очередей

С помощью сервисного центра киевляне могут подать заявку на поверку счетчиков отопления, горячей и холодной воды онлайн. Также доступна возможность заказать установку или замену приборов. Функционал работает как для физических, так и юридических лиц. Подать заявку можно через сайт или позвонив по горячей линии предприятия.

В "Киевтеплоэнерго" напоминают, что поверку счетчиков тепла необходимо проходить раз в четыре года в соответствии с законодательством. Это обеспечивает корректный учет потребления и оплаты только за фактически использованные услуги.

Если срок поверки истек, показания счетчика не учитываются. В таком случае начисления производятся по средним показателям: для горячей воды – за последние 12 месяцев, для отопления – за предыдущий отопительный сезон с учетом домового счетчика.

Информацию о дате следующей поверки можно проверить в паспорте прибора или личном кабинете потребителя.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать тип услуги на сайте, заполнить онлайн-форму и оставить контактные данные. После этого с клиентом свяжется менеджер по согласованию деталей.

После проведения поверки все данные автоматически вносятся в базу предприятия и дополнительно передавать документы потребителям не нужно.

Напомним, в 2025 году в столице установили более 300 новых приборов учета и около 100 счетчиков вместо украденных или уже не подлежащих ремонту.