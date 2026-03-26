Кабмин изменил процедуру выдачи свидетельств для проверяющих счетчики компаний

счетчик газа
В Украине изменилась процедура получения разрешений на проверку приборов учета / UA Prom

В Украине вступили в силу изменения в порядок уполномочия организаций на проведение поверки средств измерительной техники. Новые правила относятся к компаниям, проверяющим точность счетчиков воды, газа, электроэнергии и других приборов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Главная цель обновления – обеспечить прозрачность назначения поверенных и гарантировать точность данных, по которым начисляются коммунальные платежи.

"По показателям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права — с четкими сроками и понятными критериями", — отметил замминистра Виталий Петрук.

Критерии оценки организаций

Выездная комиссия, в состав которой входят специалисты с опытом в метрологии не менее пяти лет, оценивает компанию по пяти направлениям:

  • независимость и беспристрастность организации;
  • квалификацию персонала;
  • наличие необходимого оборудования и помещений;
  • нормативные документы;
  • систему качества.

При проверке персонал должен сдать теоретический тест по 40 вопросам и продемонстрировать практические навыки проведения поверки приборов.

Недостатки в документах

Теперь сообщение об ошибках или неполном пакете документов будет поступать заявителю в течение трех рабочих дней. После этого организация имеет 10 календарных дней для устранения недостатков. Важно, что автоматический отказ в регистрации заявления на этом этапе не предусмотрен.

Право на обжалование

Организация имеет право подать письменные замечания в акт проверки в течение пяти рабочих дней, которые Минэкономики рассматривает в такой же срок. Если компания получает отказ в выдаче свидетельства, это решение может быть обжаловано в суде в течение шести месяцев. Процедура отзыва свидетельства по заявлению самой организации сейчас длится 20 рабочих дней.

Напомним, в " Киевтеплоэнерго " запустили новый онлайн-сервис для заказа поверки квартирных счетчиков тепла и воды. Платформа позволяет быстро подать заявку, а также заказать установку или замену приборов учета.

Автор:
Татьяна Ковальчук