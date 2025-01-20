В Украине возобновили проверки качества горючего на АЗС

Государственная экологическая инспекция Украины с 1 января 2025 года возобновила плановые проверки непродовольственной продукции, в частности, качества автомобильных бензинов, дизельного топлива, судового и котельного топлива.

Об этомпишет издание enkorr.

Отмечаются такие проверки, которые относятся к рыночному надзору, были временно прекращены во время военного положения, но теперь возобновляются в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2024 года.

Госэкоинспекция призывает потребителей, органы власти, общественные организации и объединения предпринимателей информировать о фактах распространения продукции, которая «наносит ущерб общественным интересам или имеет недостатки». В частности, речь идет о продукции, по которой невозможно установить производителя, но можно идентифицировать распространителя.

Какие штрафы?

Экологи также отмечают, что за нарушение законодательства предусмотрены административно-хозяйственные санкции.

К примеру, за введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск, штраф будет составлять 102 тыс. рублей. грн. За распространение опасной или неподходящей продукции предусмотрены штрафы от 17 до 51 тыс. грн в зависимости от нарушения и статуса предпринимателя.

Кроме штрафов, в случае выявления нарушений может быть принято решение об изъятии или отзыве продукции из обращения, запрете ее распространения или устранении формальных несоответствий.

Недопущение к проверкам также чревато штрафом в размере 170 тыс. грн.

Для улучшения регулирования нефтяного рынка Кабинет министров Украины утвердил порядок мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов. Он будет осуществляться на основе электронной системы репортинга, а годовой доступ к ней будет платным.

Напомним, с 24 декабря начала действовать норма закона, обязывающая производителей и импортеров горючего сформировать минимальные запасы горючего . Однако за прошлый год чиновники не успели подготовить систему мониторинга запасов и соответствующие подзаконные акты. Поэтому в начале декабря замминистра энергетики сообщил, что в течение следующего года за нарушение этой нормы бизнес не будут штрафоваться. В результате этого бизнес оказался во взвешенном состоянии, поскольку требования закона сейчас выполнить невозможно, а слова замминистра об отсутствии наказания не отменяют сам закон.

Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.