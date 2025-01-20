В Україні відновили перевірки якості пального на АЗС

Державна екологічна інспекція України з 1 січня 2025 року поновила планові перевірки нехарчової продукції, зокрема якості автомобільних бензинів, дизельного пального, суднового й котельного палива.

Про це пише видання enkorr.

Зазначається такі перевірки, що належать до ринкового нагляду, були тимчасово припинені під час воєнного стану, але тепер відновлюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року.

Держекоінспекція закликає споживачів, органи влади, громадські організації й об'єднання підприємців інформувати про факти розповсюдження продукції, яка «завдає шкоди суспільним інтересам або має недоліки». Зокрема йдеться про продукцію, щодо якої неможливо встановити виробника, але можна ідентифікувати розповсюджувача.

Які штрафи?

Екологи також наголошують, що за порушення законодавства передбачені адміністративно-господарські санкції.

Наприклад, за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, штраф становитиме 102 тис. грн. За розповсюдження небезпечної або невідповідної продукції передбачені штрафи від 17 до 51 тис. грн залежно від порушення й статусу підприємця.

Крім штрафів, у разі виявлення порушень може бути прийнято рішення про вилучення або відкликання продукції з обігу, заборону її розповсюдження чи усунення формальних невідповідностей.

Недопущення до перевірок також загрожує штрафом у розмірі 170 тис. грн.

Зауважимо, для покращення регулювання нафтового ринку Кабінет міністрів України затвердив порядок моніторингу якості, безпечності та обсягів нафтопродуктів. Він здійснюватиметься на основі електронної системи репортингу, а річний доступ до неї буде платним.

Нагадаємо, з 24 грудня почала діяти норма закону, котра зобов'язує виробників та імпортерів пального сформувати мінімальні запаси пального . Проте за минулий рік чиновники не встигли підготували систему моніторингу запасів та відповідні підзаконні акти. Тож на початку грудня заступник міністра енергетики повідомив, що протягом наступного року за порушення цієї норми бізнес не штрафуватимуть. В результаті цього бізнес опинився в підвішеному стані, оскільки вимоги закону зараз виконати неможливо, а слова заступника міністра про відсутність покарання не скасовують сам закон.

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