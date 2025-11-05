В Украине все больше женщин осваивают "мужские" профессии: самые популярные

В Украине уже более 920 женщин учатся современным рабочим профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда и традиционно считались мужскими.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

Бизнес получает квалифицированные кадры

Сотни украинских компаний поддержали экспериментальный проект, открывающий для женщин новые профессиональные возможности.

В рамках этой инициативы уже более 920 женщин учатся современным рабочим профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда и традиционно считались мужскими.

В ведомстве отмечают, что проект выигрышный для всех участников: бизнес получает квалифицированные кадры, а женщины — возможность реализовать себя в интересном и востребованном деле.

Кроме того, запрос на трудоустройство будущих специалистов растет каждый день. От работодателей уже поступило более 520 заявлений на обучение 960 женщин и они уже ждут новых работниц.

Уже более 540 женщин овладели новыми специальностями, и более 460 из них вышли на работу. Еще 380 продолжают обучение, приближаясь к своей новой карьере.

Какие профессии самые популярные?

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, которые пользуются высоким спросом среди работодателей.

Наибольший интерес среди участниц вызвали профессии:

верстальщик деревообрабатывающих станков – 305 заявок,

оператор котельной – 175 ,

трактористка – 164.

Среди востребованных также водитель погрузчика, водитель троллейбуса и слесарь-ремонтница.

Лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей: Ивано-Франковская, Житомирская, Днепропетровская, Ровенская и Винницкая.

О переквалификации женщин

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин на профессии, представители которых пошли воевать.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

Десять украинок успешно завершили обучение по программе "Iron Women", овладев навыками управления строительной техникой. Участницы получили квалификацию машинисток экскаваторов и водитель погрузчиков.