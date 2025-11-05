В Україні все більше жінок опановують "чоловічі" професії: які найпопулярніші

В Україні вже понад 920 жінок навчаються сучасним робітничим професіям, що користуються попитом на ринку праці та, які традиційно вважалися чоловічими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

Бізнес отримує кваліфіковані кадри

Зазначається, що сотні українських компаній підтримали експериментальний проєкт, що відкриває для жінок нові професійні можливості.

У відомстві наголошують, що проект є виграшним для всіх учасників: бізнес отримує кваліфіковані кадри, а жінки — можливість реалізувати себе у цікавій і затребуваній справі.

Крім того, запит на працевлаштування майбутніх фахівчинь зростає щодня. Від роботодавців вже надійшло понад 520 заяв на навчання 960 жінок і вони вже чекають на нових працівниць.

Вже понад 540 жінок опанували нові спеціальності, і більше 460 з них – вийшли на роботу. Ще 380 продовжують навчання, наближаючись до своєї нової кар’єри.

Які професії найпопулярніші?

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, які мають високий попит серед роботодавців.

Найбільший інтерес серед учасниць викликали професії:

верстатниця деревообробних верстатів – 305 заявок,

операторка котельні – 175 ,

трактористка – 164.

Серед затребуваних також водійка навантажувача, водійка тролейбуса та слюсарка-ремонтниця.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Вінницька.

Про перекваліфікацю жінок

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Десять українок успішно завершили навчання за програмою “Iron Women”, опанувавши навички управління будівельною технікою. Учасниці отримали кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.