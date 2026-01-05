Запланована подія 2

В Украине введена единая форма билета для всего общественного транспорта

С 1 января 2026 г. в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная Министерством развития общин и территорий Украины. Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минразвития №1066.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ реализует нормы закона Украины №3378-IX, предусматривающий внедрение электронного билета на автомобильном и городском электрическом транспорте и унификацию правил оплаты проезда.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергей Деркач, единственная форма билета является базовым шагом к прозрачной системе пассажирских перевозок.

"Пассажир должен четко понимать, за что он платит, кто предоставляет услугу и какие его права. Для государства и общин это – основа для учета, планирования и последующей цифровизации транспорта. Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket".

Для какого транспорта действует единая форма билета

Приказ устанавливает унифицированные требования к билетам:

  • городских и пригородных автобусных маршрутов;
  • междугородных и международных автобусных перевозок;
  • трамваев и троллейбусов;
  • метрополитена.

Требования распространяются как на бумажные, так и электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата равноценны и официальны.

В министерстве подчеркивают, что введение единой формы билета создает основу для дальнейшей цифровизации транспорта и запуска в Украине единого Smart Ticket, который позволит в будущем упростить оплату проезда пассажирам по всей стране.

Цель этой инициативы - объединить междугородние, межобластные и городские перевозки в единую удобную систему, как это практикуется в странах ЕС .

Автор:
Татьяна Гойденко