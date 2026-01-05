В Україні запровадили єдину форму квитка для всього громадського транспорту

З 1 січня 2026 року в Україні набула чинності єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерство розвитку громад та територій України. Відповідні зміни передбачені наказом Мінрозвитку №1066.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ реалізує норми закон України №3378-IX, який передбачає впровадження електронного квитка на автомобільному та міському електричному транспорті й уніфікацію правил оплати проїзду.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, єдина форма квитка є базовим кроком до прозорої системи пасажирських перевезень.

"Пасажир має чітко розуміти, за що він платить, хто надає послугу і які його права. Для держави та громад це – основа для обліку, планування та подальшої цифровізації транспорту. Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні", — зазначив Сергій Деркач.

Для якого транспорту діє єдина форма квитка

Наказ встановлює уніфіковані вимоги до квитків для:

міських і приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних перевезень;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та офіційними.

У міністерстві наголошують, що запровадження єдиної форми квитка створює основу для подальшої цифровізації транспорту та запуску в Україні єдиного Smart Ticket, який дозволить у майбутньому спростити оплату проїзду для пасажирів по всій країні.

Ця ініціатива має на меті об'єднати міжміські, міжобласні та міські перевезення в єдину зручну систему, як це практикується в країнах ЄС.