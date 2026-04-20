Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выдали новую аграрную ноту на 10 млн грн с участием ОККО

Комбайн
В Украине выдали новую аграрную ноту на 10 млн грн с участием ОККО / Unsplash

Агропроизводитель из Черниговской области получил финансирование в размере 10 млн грн через инструмент товарной аграрной ноты. Кредитором в рамках соглашения выступило АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть ОККО), а обслуживание операции обеспечило депозитарное учреждение ООО "Росан – ценные бумаги".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Национальный депозитарий Украины.

Этот кейс свидетельствует о постепенном масштабировании цифрового инструмента аграрных нот и его интеграции в реальные бизнес-операции украинского рынка.

Механизм сделки: топливо в обмен на урожай

Суть выданной товарной ноты состоит в обеспечении фермера необходимыми ресурсами для посевной без привлечения "живых" денег на старте.

  • Предмет кредитования: агропроизводитель получил от ОККО нефтепродукты (горючее) для проведения сезонных полевых работ.
  • Обязательство: выполнение соглашения предусматривает поставку сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, после сбора урожая.
  • Инфраструктура: обслуживание операции происходило через депозитарную систему, гарантирующую скорость и надежность процесса.

Развитие экосистемы аграрных нот

Внедрение этого инструмента в Украине поддерживается Международной финансовой корпорацией (IFC) и Швейцарией. Аграрные ноты становятся альтернативой традиционному банковскому кредитованию, поскольку они:

  1. Уменьшают риски: кредиторы получают четкий механизм гарантирования поставок продукции.
  2. Упрощают доступ к ресурсам: агропроизводители могут привлекать горючее, удобрения или семена под залог будущего урожая.
  3. Интегрируются с финансовым сектором: инструмент может использоваться как залог банковских кредитов, а гарантии Фонда частичного гарантирования кредитов могут распространяться на эти операции.

"Мы видим формирование полноценной экосистемы. Следующий этап - масштабирование и интеграция с банковскими продуктами", - отметил Кирилл Мухомедзянов, руководитель проекта IFC.

Напомним, фермерам на прифронтовых территориях будут компенсироваться до 80% расходов на мелиорацию и восстановление инфраструктуры орошения. Это решение правительства призвано помочь хозяйствам, работающим в зонах повышенного риска, сохранить производственный потенциал.

Автор:
Максим Кольц