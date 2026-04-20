В Украине выдали новую аграрную ноту на 10 млн грн с участием ОККО

Агропроизводитель из Черниговской области получил финансирование в размере 10 млн грн через инструмент товарной аграрной ноты. Кредитором в рамках соглашения выступило АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть ОККО), а обслуживание операции обеспечило депозитарное учреждение ООО "Росан – ценные бумаги".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Национальный депозитарий Украины.

Этот кейс свидетельствует о постепенном масштабировании цифрового инструмента аграрных нот и его интеграции в реальные бизнес-операции украинского рынка.

Механизм сделки: топливо в обмен на урожай

Суть выданной товарной ноты состоит в обеспечении фермера необходимыми ресурсами для посевной без привлечения "живых" денег на старте.

Предмет кредитования: агропроизводитель получил от ОККО нефтепродукты (горючее) для проведения сезонных полевых работ.

Обязательство: выполнение соглашения предусматривает поставку сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, после сбора урожая.

Инфраструктура: обслуживание операции происходило через депозитарную систему, гарантирующую скорость и надежность процесса.

Развитие экосистемы аграрных нот

Внедрение этого инструмента в Украине поддерживается Международной финансовой корпорацией (IFC) и Швейцарией. Аграрные ноты становятся альтернативой традиционному банковскому кредитованию, поскольку они:

Уменьшают риски: кредиторы получают четкий механизм гарантирования поставок продукции. Упрощают доступ к ресурсам: агропроизводители могут привлекать горючее, удобрения или семена под залог будущего урожая. Интегрируются с финансовым сектором: инструмент может использоваться как залог банковских кредитов, а гарантии Фонда частичного гарантирования кредитов могут распространяться на эти операции.

"Мы видим формирование полноценной экосистемы. Следующий этап - масштабирование и интеграция с банковскими продуктами", - отметил Кирилл Мухомедзянов, руководитель проекта IFC.

Напомним, фермерам на прифронтовых территориях будут компенсироваться до 80% расходов на мелиорацию и восстановление инфраструктуры орошения. Это решение правительства призвано помочь хозяйствам, работающим в зонах повышенного риска, сохранить производственный потенциал.