В Україні видали нову аграрну ноту на 10 млн грн за участі ОККО

Агровиробник із Чернігівщини отримав фінансування у розмірі 10 млн грн через інструмент товарної аграрної ноти. Кредитором у межах угоди виступив АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа ОККО), а обслуговування операції забезпечила депозитарна установа ТОВ "Росан – цінні папери".

Цей кейс свідчить про поступове масштабування цифрового інструменту аграрних нот та його інтеграцію в реальні бізнес-операції українського ринку.

Механізм угоди: паливо в обмін на врожай

Суть виданої товарної ноти полягає у забезпеченні фермера необхідними ресурсами для посівної без залучення "живих" грошей на старті.

Предмет кредитування: агровиробник отримав від ОККО нафтопродукти (пальне) для проведення сезонних польових робіт.

Зобов’язання: виконання угоди передбачає постачання сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, після збору врожаю.

Інфраструктура: обслуговування операції відбувалося через депозитарну систему, що гарантує швидкість та надійність процесу.

Розвиток екосистеми аграрних нот

Впровадження цього інструменту в Україні підтримується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Швейцарією. Аграрні ноти стають альтернативою традиційному банківському кредитуванню, оскільки вони:

Зменшують ризики: кредитори отримують чіткий механізм гарантування поставок продукції. Спрощують доступ до ресурсів: агровиробники можуть залучати пальне, добрива чи насіння під заставу майбутнього врожаю. Інтегруються з фінансовим сектором: інструмент може використовуватися як застава для банківських кредитів, а гарантії Фонду часткового гарантування кредитів можуть поширюватися на ці операції.

"Ми бачимо формування повноцінної екосистеми. Наступний етап — масштабування та інтеграція з банківськими продуктами", — зазначив Кирило Мухомедзянов, керівник проєкту IFC.

Нагадаємо, фермерам на прифронтових територіях компенсуватимуть до 80% витрат на меліорацію та відновлення інфраструктури зрошення. Це рішення уряду покликане допомогти господарствам, які працюють у зонах підвищеного ризику, зберегти виробничий потенціал.