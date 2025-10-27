В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: обновленные данные

Средний размер заработной платы в сентябре 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 21 190 грн 31 коп. Это — самый высокий показатель текущего года, он более чем на 1370 гривен больше показателя августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

"27 октября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года. Он составляет 21 190 гривен".

Согласно обнародованным данным, с начала года он увеличился почти на 2530 гривен.

Для сравнения:

в августе средняя зарплата для расчета пенсии составила 19813 грн 71 коп;

в июле - 20 455 грн 65 коп;

в июне - 22 336 грн 81 коп;

в мае – 20 355 грн 40 коп;

в апреле -19 856 грн 19 коп;

в марте - 19 430 грн 52 коп;

в феврале - 18 589 грн 38 коп;

в январе - 18 660 грн 32 коп.

Таким образом, наблюдается ежемесячное колебание зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это влияет на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

Напомним, средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка.