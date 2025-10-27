Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: обновленные данные

гривны
ПФУ увеличила показатель средней зарплаты для исчисления пенсий. / Depositphotos

Средний размер заработной платы в сентябре 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 21 190 грн 31 коп. Это — самый высокий показатель текущего года, он более чем на 1370 гривен больше показателя августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

"27 октября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года. Он составляет 21 190 гривен".

Согласно обнародованным данным, с начала года он увеличился почти на 2530 гривен.

Для сравнения:

  • в августе средняя зарплата для расчета пенсии составила 19813 грн 71 коп;
  • в июле - 20 455 грн 65 коп;
  • в июне - 22 336 грн 81 коп;
  • в мае – 20 355 грн 40 коп;
  • в апреле -19 856 грн 19 коп;
  • в марте - 19 430 грн 52 коп;
  • в феврале - 18 589 грн 38 коп;
  • в январе - 18 660 грн 32 коп.

Таким образом, наблюдается ежемесячное колебание зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это влияет на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

Напомним, средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка.

Автор:
Татьяна Ковальчук