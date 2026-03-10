В Украине выставили на продажу действующую нефтебазу вместимостью 3000 кубометров

Объявлен продажи действующего нефтеперерабатывающего комплекса, расположенного в западном регионе Украины вблизи границы с Европейским Союзом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Актив включает в себя нефтебазу, частные земельные участки, оборудование для переработки углеводородов и операционную компанию с полным пакетом разрешительных документов. Объект нацелен на инвесторов в сферах логистики, хранения горючего и малой нефтепереработки.

Инфраструктура объекта

Основой комплекса является нефтебаза с резервуарным парком на 3000 куб. м, состоящий из 28 резервуаров разной вместимости.

Указано, что оборудование недавно прошло техническое освидетельствование и оснащено современными равномерами и расходомерами.

Технические возможности объекта позволяют принимать и отгружать нефтепродукты автомобильным и железнодорожным транспортом.

Логистические преимущества

Объект имеет собственное логистическое решение благодаря железнодорожному пути общего пользования, примыкающего к территории. На основе действующих договоров с Укрзализныцей осуществляется подача и уборка цистерн.

Мощность пути позволяет одновременно размещать до 16 цистерн, при этом оптимальный режим приемки составляет 8 единиц одновременно.

Характеристики земельного участка

Комплекс площадью 1,5775 га находится в частной собственности с целевым предназначением для промышленной эксплуатации. Производственный сегмент представлен установкой "Сириус-15" 2018 выпуска, предназначенной для переработки газового конденсата.

Мощность оборудования составляет 1500 куб. м в месяц, что позволяет получать прямогонный бензин, дизельную фракцию и мазут М-100. Продажа актива вместе с операционной компанией обеспечивает быстрый переход в хозяйственную деятельность.

Фото: InVenture

Фото: InVenture

