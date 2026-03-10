В Україні виставили на продаж діючу нафтобазу місткістю 3 000 кубометрів

Оголошено про продаж діючого нафтопереробного комплексу, розташованого у західному регіоні України поблизу кордону з Європейським Союзом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Актив включає нафтобазу, приватні земельні ділянки, обладнання для переробки вуглеводнів та операційну компанію з повним пакетом дозвільних документів. Об'єкт орієнтований на інвесторів у сферах логістики, зберігання пального та малої нафтопереробки.

Інфраструктура об’єкта

Основою комплексу є нафтобаза з резервуарним парком на 3 000 куб. м, що складається з 28 резервуарів різної місткості.

Вказано, що обладнання нещодавно пройшло технічний огляд та оснащене сучасними рівнемірами й витратомірами.

Технічні можливості об’єкта дозволяють приймати та відвантажувати нафтопродукти автомобільним і залізничним транспортом.

Логістичні переваги

Об’єкт має власну логістичну розв’язку завдяки залізничній колії загального користування, що примикає до території. На основі діючих договорів із Укрзалізницею здійснюється подача та прибирання цистерн.

Потужність колії дозволяє одночасно розміщувати до 16 цистерн, при цьому оптимальний режим приймання становить 8 одиниць одночасно.

Характеристики земельної ділянки

Комплекс площею 1,5775 га перебуває у приватній власності з цільовим призначенням для промислової експлуатації. Виробничий сегмент представлений установкою "Сіріус-15" 2018 року випуску, призначеною для переробки газового конденсату.

Потужність обладнання становить 1 500 куб. м на місяць, що дозволяє отримувати прямогінний бензин, дизельну фракцію та мазут М-100. Продаж активу разом із операційною компанією забезпечує швидкий перехід до господарської діяльності.

Фото: InVenture

Фото: InVenture

Нагадаємо, у Києві за майже 400 млн грн продали науково-дослідний інститут "Оріон". Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук.