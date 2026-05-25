В Украине хотят создать цифровую систему контроля за рекой

В Корсуне-Шевченковском состоялось коммуникационное мероприятие, посвященное экологическим проблемам реки Рось. Участники обсудили модернизацию очистных сооружений, создание системы автоматизированного мониторинга воды, борьбу с загрязнением и новые законодательные инициативы по восстановлению водных ресурсов бассейна России.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Проблемы реки Рось

Особое внимание участники уделили необходимости обновления очистных сооружений крупнейшими водопользователями, в частности, ООО "Белоцерковвода" и КП "Водоканал" в Корсуне-Шевченковском. Также поднимались вопросы разорения прибрежных защитных полос и необходимости вынесения их границ в натуру для предотвращения дальнейших нарушений природоохранного законодательства.

Рось считается одной из самых экологически уязвимых рек центральной Украины. Из-за чрезмерной зарегулированности река постепенно мелеет, а летом в отдельных районах наблюдается дефицит воды. Ситуацию усугубляют хронические сбросы загрязненных сточных вод и попадание в водоем агрохимикатов с сельскохозяйственных угодий.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко подчеркнула, что для спасения России нужна современная система управления рекой — от истока до устья. По ее словам, одной из ключевых задач является создание цифровой модели России, которая позволит в режиме реального времени контролировать состояние водности, использование водных ресурсов и риски загрязнения.

Автоматизированные посты мониторинга должны обеспечить контроль над режимами работы водных объектов, сбросами водохранилищ, объемами водозабора и позволят оперативно реагировать на угрозы уменьшения водности реки.

Также во время мероприятия участников ознакомили с инициативами Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, направленными на улучшение экологического состояния водных ресурсов.

Среди ключевых инициатив:

  • увеличение количества постов мониторинга в бассейне России - с 14 в 2025 году до 17 в 2026 году;
  • внедрение механизма возмещения ущерба водопользователям, пострадавшим из-за действий других пользователей водных ресурсов;
  • подготовка законопроекта об упрощении демонтажа бесхозных гидротехнических сооружений для восстановления природного течения рек;
  • усиление ответственности за самовольный захват водных объектов, их загрязнение и нарушение режимов эксплуатации.

Отдельно участники обсудили необходимость усиления взаимодействия с правоохранительными органами для оперативного реагирования на факты незаконного водопользования и загрязнения реки. Речь также шла о налаживании эффективной коммуникации между администрациями ГЭС и межведомственной комиссией, устанавливающей режимы работы водохранилищ в бассейне России.

Для общественного контроля над процессом экологического восстановления реки уже работает онлайн-платформа "Рось", где в открытом доступе публикуются данные о мерах, направленных на решение проблем бассейна.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители центральных органов власти, местного самоуправления, Госводагентства, Госэкоинспекции, общественных организаций, водопользователей и экологические активисты.

Участники встречи подчеркнули: только совместная работа государства, общин, бизнеса и экспертной среды позволит постепенно восстановить экологическое состояние реки Рось и сохранить ее для будущих поколений.

Напомним, более 40 тысяч км² украинских земель, считавшихся потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов, уже вернули к использованию фермерам и местным общинам. В то же время из-за постоянных российских обстрелов площадь опасных территорий продолжает расти.

Автор:
Ольга Опенько