В Україні хочуть створити цифрову систему контролю за річкою Рось

У Корсуні-Шевченківському відбувся комунікаційний захід, присвячений екологічним проблемам річки Рось. Учасники обговорили модернізацію очисних споруд, створення системи автоматизованого моніторингу води, боротьбу із забрудненням та нові законодавчі ініціативи для відновлення водних ресурсів басейну Росі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Проблеми річки Рось

Особливу увагу учасники приділили необхідності оновлення очисних споруд найбільшими водокористувачами, зокрема ТОВ "Білоцерківвода" та КП "Водоканал" у Корсуні-Шевченківському. Також порушувалися питання розорення прибережних захисних смуг і необхідності винесення їх меж у натуру для запобігання подальшим порушенням природоохоронного законодавства.

Рось вважається однією з найбільш екологічно вразливих річок центральної України. Через надмірну зарегульованість річка поступово міліє, а влітку в окремих районах спостерігається дефіцит води. Ситуацію погіршують хронічні скиди забруднених стічних вод та потрапляння у водойму агрохімікатів із сільськогосподарських угідь.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко наголосила, що для порятунку Росі потрібна сучасна система управління річкою — від витоку до гирла. За її словами, одним із ключових завдань є створення цифрової моделі Росі, яка дозволить у режимі реального часу контролювати стан водності, використання водних ресурсів та ризики забруднення.

Автоматизовані пости моніторингу мають забезпечити контроль за режимами роботи водних об’єктів, скидами водосховищ, обсягами водозабору та дозволять оперативно реагувати на загрози зменшення водності річки.

Також під час заходу учасників ознайомили з ініціативами Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, спрямованими на покращення екологічного стану водних ресурсів.

Серед ключових ініціатив:

збільшення кількості постів моніторингу у басейні Росі — з 14 у 2025 році до 17 у 2026 році;

запровадження механізму відшкодування збитків водокористувачам, які постраждали через дії інших користувачів водних ресурсів;

підготовка законопроєкту щодо спрощення демонтажу безхазяйних гідротехнічних споруд для відновлення природної течії річок;

посилення відповідальності за самовільне захоплення водних об’єктів, їх забруднення та порушення режимів експлуатації.

Окремо учасники обговорили необхідність посилення взаємодії з правоохоронними органами для оперативного реагування на факти незаконного водокористування та забруднення річки. Йшлося також про налагодження ефективної комунікації між адміністраціями ГЕС та міжвідомчою комісією, яка встановлює режими роботи водосховищ у басейні Росі.

Для громадського контролю за процесом екологічного відновлення річки вже працює онлайн-платформа "Рось", де у відкритому доступі публікуються дані про заходи, спрямовані на вирішення проблем басейну.

У заході взяли участь народні депутати, представники центральних органів влади, місцевого самоврядування, Держводагентства, Держекоінспекції, громадських організацій, водокористувачів та екологічні активісти.

Учасники зустрічі наголосили: лише спільна робота держави, громад, бізнесу та експертного середовища дасть змогу поступово відновити екологічний стан річки Рось та зберегти її для майбутніх поколінь.

