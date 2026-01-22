В Украине запускают приложение, которое будет автоматически проверять строительство

Процесс ввода объектов в эксплуатацию становится цифровым: органы архитектурно-строительного контроля теперь будут использовать мобильное приложение "Прозрачное строительство" для проверки и принятия зданий..

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Использование приложения сделает работу органов ГАСК (государственного архитектурно-строительного контроля) более прозрачной и автоматизирует все этапы выездного осмотра объектов для дальнейшего принятия в эксплуатацию.

Речь идет о сооружениях со средним и значительным классом последствий (СС2 и СС3), где требования к безопасности особенно высоки.

Технологические преимущества

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, этот шаг направлен на системную цифровизацию отрасли, минимизацию человеческого фактора и обеспечение максимальной открытости всех процедур принятия зданий в эксплуатацию.

Использование мобильного приложения позволит фиксировать результаты обзора прямо на месте обзора в режиме реального времени.

Что приложение позволяет инспекторам:

проводить фото- и видеофиксацию объекта;

заполнять чек-лист с информацией о соблюдении проектной документации и строительных норм;

фиксировать геолокацию, что подтверждает физическое присутствие специалиста ГАСК на объекте.

Все это делает невозможным использование сторонних материалов и делает процедуру осмотра максимально прозрачной и подотчетной.

Мобильное приложение уже разработано и готово к использованию. Профильные специалисты ГАСК также пройдут обучение, чтобы практически овладеть работой с приложением непосредственно на объектах.

Изменения не распространяются на объекты с ограниченным уровнем риска и незначительные последствия (класс последствий СС1). Для них по-прежнему действует декларативный принцип принятия в эксплуатацию.

Детализация критериев оценки

Параллельно с запуском приложения был существенно модернизирован чек-лист обзора. Он стал более структурированным и детализированным, с четким разделением по функциональным блокам, инженерным системам, внешним и внутренним элементам.

Это позволяет более точно оценивать соответствие объекта проектной документации и строительным нормам.

Ранее Кабмин поддержал изменения относительно восстановления внеплановых проверок объектов строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля в условиях военного положения. Проверки будут производиться только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.