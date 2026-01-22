В Україні запускають застосунок, який автоматично перевірятиме будівництво

Процес введення об’єктів в експлуатацію стає цифровим: органи архітектурно-будівельного контролю відтепер використовуватимуть мобільний застосунок “Прозоре будівництво” для перевірки та прийняття будівель в експлуатацію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Використання застосунку зробить роботу органів ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) прозорішою та автоматизує всі етапи виїзного огляду об’єктів для подальшого прийняття в експлуатацію.

Йдеться про споруди із середнім та значним класом наслідків (СС2 та СС3), де вимоги до безпеки є особливо високими.

Технологічні переваги

За словами віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби, цей крок спрямований на системну цифровізацію галузі, мінімізацію людського фактора та забезпечення максимальної відкритості всіх процедур прийняття будівель в експлуатацію.

Використання мобільного застосунку дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу.

Що застосунок дозволяє інспекторам:

проводити фото- та відеофіксацію обʼєкта;

заповнювати чек-лист з інформацією про дотримання проєктної документації та будівельних норм;

фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на обʼєкті.

Все це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально прозорою та підзвітною.

Мобільний застосунок уже розроблений і готовий до використання. Профільні фахівці ДАБК також пройдуть навчання, щоб практично опанувати роботу з застосунком безпосередньо на об’єктах.

Зміни не поширюються на об’єкти з обмеженим рівнем ризику та незначними наслідками (клас наслідків СС1). Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

Деталізація критеріїв оцінки

Паралельно із запуском додатка було суттєво модернізовано чек-лист огляду. Він став більш структурованим і деталізованим, із чітким поділом за функціональними блоками, інженерними системами, зовнішніми та внутрішніми елементами.

Це дозволяє точніше оцінювати відповідність об’єкта проєктній документації та будівельним нормам.