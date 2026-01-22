Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

В Україні запускають застосунок, який автоматично перевірятиме будівництво

будівництво
Кабмін автоматизував введення об’єктів в експлуатацію / Depositphotos

Процес введення об’єктів в експлуатацію стає цифровим: органи архітектурно-будівельного контролю відтепер використовуватимуть мобільний застосунок “Прозоре будівництво” для перевірки та прийняття будівель в експлуатацію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Використання застосунку зробить роботу органів ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) прозорішою та автоматизує всі етапи виїзного огляду об’єктів для подальшого прийняття в експлуатацію.

Йдеться про споруди із середнім та значним класом наслідків (СС2 та СС3), де вимоги до безпеки є особливо високими. 

Технологічні переваги

За словами віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби, цей крок спрямований на системну цифровізацію галузі, мінімізацію людського фактора та забезпечення максимальної відкритості всіх процедур прийняття будівель в експлуатацію.

Використання мобільного застосунку дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу. 

Що застосунок дозволяє інспекторам:

  • проводити фото- та відеофіксацію обʼєкта;
  • заповнювати чек-лист з інформацією про дотримання проєктної документації та будівельних норм;
  • фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на обʼєкті.

Все це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально прозорою та підзвітною.

Мобільний застосунок уже розроблений і готовий до використання. Профільні фахівці ДАБК також пройдуть навчання, щоб практично опанувати роботу з застосунком безпосередньо на об’єктах.

Зміни не поширюються на об’єкти з обмеженим рівнем ризику та незначними наслідками (клас наслідків СС1). Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

Деталізація критеріїв оцінки

Паралельно із запуском додатка було суттєво модернізовано чек-лист огляду. Він став більш структурованим і деталізованим, із чітким поділом за функціональними блоками, інженерними системами, зовнішніми та внутрішніми елементами.

Це дозволяє точніше оцінювати відповідність об’єкта проєктній документації та будівельним нормам.

Автор:
Тетяна Бесараб