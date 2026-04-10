В Украине зарегистрирован законопроект о секьюритизации и облигациях с покрытием: для чего он нужен

В Украине зарегистрирован законопроект "О секьюритизации и облигациях с покрытием", предусматривающий запуск современных финансовых механизмов для привлечения капитала в экономику и активизации кредитования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы финансового комитета Даниила Гетманцева.

Инициатива направлена на развитие фондового рынка и расширение инструментов финансирования банковского сектора. Документ подготовлен в сотрудничестве с обновленным составом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что, по оценкам инициаторов, может усилить институциональную способность регулятора.

Ключевой целью законопроекта является упрощение механизмов привлечения долгосрочного финансирования и повышение доступности кредитных ресурсов для экономики.

По словам Гетманцева, отдельный акцент сделан на потребности развития ипотечного кредитования и реализации государственных жилищных программ, нуждающихся в долгосрочных и относительно дешевых ресурсах. В настоящее время банки ограничивают выдачу таких кредитов из-за высоких рисков.

Законопроект предусматривает внедрение двух основных инструментов. Секьюритизация позволяет трансформировать кредитные портфели в ценные бумаги с распределением риска между участниками рынка. Облигации с покрытием предусматривают привлечение банками средств через выпуск долговых инструментов, снабженных пулом активов.

Предполагаемые механизмы позволят перераспределить кредитные риски, повысить ликвидность финансовой системы и расширить возможности банковского кредитования.

Реализация реформы рассматривается как один из элементов развития рынка и потенциального масштабирования программ жилищного строительства.

Ранее Гетманцев рассказывал, что кроме традиционных бюджетных ассигнований власти рассматривают возможность использования ресурсов фондового рынка, части банковской ликвидности и средств партнеров, чтобы получить альтернативные источники финансирования для программы ипотечного кредитования.

Автор:
Татьяна Гойденко