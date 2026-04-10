В Україні зареєстровано законопроєкт про сек’юритизацію та облігації з покриттям: для чого потрібний

іпотека, кредитування житла, єОселя
В Україні зареєстровано законопроєкт "Про сек’юритизацію та облігації з покриттям", який передбачає запуск сучасних фінансових механізмів для залучення капіталу в економіку та активізації кредитування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови фінансового комітету Данила Гетманцева.

Ініціатива спрямована на розвиток фондового ринку та розширення інструментів фінансування банківського сектору. Документ підготовлено у співпраці з оновленим складом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що, за оцінками ініціаторів, може посилити інституційну спроможність регулятора.

Ключова мета законопроєкту — спрощення механізмів залучення довгострокового фінансування та підвищення доступності кредитних ресурсів для економіки.

За словами Гетманцева, окремий акцент зроблено на потребі розвитку іпотечного кредитування та реалізації державних житлових програм, які потребують довгострокових і відносно дешевих ресурсів. Наразі банки обмежують видачу таких кредитів через високі ризики.

Законопроєкт передбачає впровадження двох основних інструментів. Сек’юритизація дозволяє трансформувати кредитні портфелі у цінні папери з розподілом ризику між учасниками ринку. Облігації з покриттям передбачають залучення банками коштів через випуск боргових інструментів, забезпечених пулом активів.

Очікується, що запропоновані механізми дозволять перерозподілити кредитні ризики, підвищити ліквідність фінансової системи та розширити можливості банківського кредитування.

Реалізація реформи розглядається як один із елементів розвитку ринку капіталу та потенційного масштабування програм житлового будівництва.

Раніше Гетманцев розповідав, що окрім традиційних бюджетних асигнувань, влада розглядає можливість використання ресурсів фондового ринку, частини банківської ліквідності та коштів партнерів щоб отримати альтернативні джерела фінансування для програми іпотечного кредитування.

Автор:
Тетяна Гойденко