Нова іпотечна програма в Україні: Гетманцев розповів, де візьмуть гроші на кредити

Нова масштабна програма іпотечного кредитування в Україні може отримати альтернативні джерела фінансування. Окрім традиційних бюджетних асигнувань, влада розглядає можливість використання ресурсів фондового ринку, частини банківської ліквідності та коштів партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомняє Укрінформ.

За його словами, залучення приватних інвестицій дозволить значно розширити коло потенційних позичальників.

"Додаткові джерела фінансування ми бачимо за рахунок розвитку фондового ринку. Мова йде про те, що ми маємо залучити невеликі капітали наших співгромадян, які можуть бути інвестовані у цінні папери", - наголосив Гетманцев.

Окрім фондового ринку, фінансування іпотеки планують здійснювати за рахунок частини надлишкової ліквідності банківського сектору, яка сьогодні становить близько 500 млрд грн.

За словами Гетманцева, розраховувати на всю суму не потрібно, але частково її можна спрямувати на програму за сприяння НБУ.

Також додаткове фінансування передбачене за рахунок коштів партнерів, які підтримують програму, а бюджетне фінансування може бути розширене для цієї мети.

"Безперечно, якщо цієї суми буде недостатньо, ми будемо вимушені залучати облігації внутрішньої державної позики, щоб компенсувати різницю", - додав голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, в січні Гетманцев анонсував масштабну програму доступного житла для українців в рамках роботи Національної установи розвитку (НУР). Він пропонував субсидувати видачу кредитів на придбання житла соціально незахищеним верствам населення у межах роботи Національної установи розвитку, яка працюватиме як неприбуткова фінансова інституція "другого рівня", забезпечуючи доступність фінансування пріоритетних галузей економіки через банки України.