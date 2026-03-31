Новая ипотечная программа в Украине: Гетманцев рассказал, где возьмут деньги на кредиты

Новая масштабная программа ипотечного кредитования может получить альтернативные источники финансирования. Кроме традиционных бюджетных ассигнований, власти рассматривают возможность использования ресурсов фондового рынка, части банковской ликвидности и средств партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает Укринформ.

По его словам, привлечение частных инвестиций позволит значительно расширить круг потенциальных заемщиков.

"Дополнительные источники финансирования мы видим за счет развития фондового рынка. Речь идет о том, что мы должны привлечь небольшие капиталы наших сограждан, которые могут быть инвестированы в ценные бумаги", - подчеркнул Гетманцев.

Кроме фондового рынка, финансирование ипотеки планируется осуществлять за счет части избыточной ликвидности банковского сектора, которая сегодня составляет около 500 млрд грн.

По словам Гетманцева, рассчитывать на всю сумму не нужно, но частично ее можно направить на программу при содействии НБУ.

Также дополнительное финансирование предусмотрено за счет средств партнеров, поддерживающих программу, а бюджетное финансирование может быть расширено для этой цели.

"Несомненно, если этой суммы будет недостаточно, мы будем вынуждены привлекать облигации внутреннего государственного займа, чтобы компенсировать разницу", - добавил глава финансового комитета ВРУ.

Напомним, в январе Гетманцев анонсировал масштабную программу доступного жилья для украинцев в рамках работы Национального учреждения развития (НУР). Он предлагал субсидировать выдачу кредитов на приобретение жилья социально незащищенным слоям населения в рамках работы Национального учреждения развития, которое будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.