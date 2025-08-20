Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

лекарство
Теневые поставки российских препаратов на сотни миллионов гривен во время полномасштабного вторжения

Правоохранители прекратили деятельность налаженной сделки по поставке российских гомеопатических препаратов на территорию Украины для продажи и получения прибылей, которые в дальнейшем передавались представителям России.


Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, незаконную схему организовал член российской академии медицинских наук и владелец крупного фармацевтического холдинга РФ. Из-за подконтрольных лиц в начале 2000-х годов он создал дочернее предприятие в Украине с почти аналогичным названием.

Фото 2 — В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

После 2014 года холдинг открыл производство на территории сопредельного с Россией европейского государства для обхода санкций и прикрытия поставок.

"Фактически там только меняли упаковку российских лекарств - маскировали их под продукцию европейского происхождения. В дальнейшем импорт товара поставили "на поток"", - отмечают в прокуратуре.

Также к этой сделке владелец российского холдинга привлек основателя и директора украинского предприятия, ответственное лицо по контролю качества, менеджера по регистрации лекарственных средств и фармаконадзора, а также главного бухгалтера этого предприятия.

Фото 3 — В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения фармкомпания, официальный представитель российского холдинга в Украине, не прекратила свою работу, усилив меры по маскировке деятельности и продолжив поддерживать экономику РФ.

С тех пор было реализовано медпрепаратов российского происхождения более чем на 270 млн грн. Часть средств выводилась на счета предприятий конечного бенефициара – гражданина РФ.

Фото 4 — В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

"Низку препаратов изготовляли из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел медоносных пчел. Их лечебные свойства не подтверждены никакими международными исследованиями, а употребление могло представлять угрозу здоровью", - подчеркивают в прокуратуре.

Там добавляют, что на основании собранных доказательств организатору и всем участникам сделки сообщено о подозрении в производстве хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Что нашли во время обысков

Во время обысков в офисах, транспорте и местах проживания фигурантов дела изъято более 40 ящиков документации на препараты, компьютерную технику и мобильные телефоны с перепиской между руководством украинской компании и российского холдинга, где обсуждались распределение прибыли, вывод средств, согласование цен, реклама, избегание санкций.

Фото 5 — В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

В рамках следствия в центре Киева арестовано здание площадью более 700 кв. м, который принадлежит владельцу российского холдинга и использовался в качестве офиса и склада гомеопатии.

Также перед Минздравом Украины инициирован вопрос об отмене регистрационных удостоверений и государственной регистрации на 11 лекарственных средств, владельцем которых является украинское предприятие.

Ранее правоохранители разоблачили предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях на том, что во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций поставляли в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников.

Автор:
Светлана Манько