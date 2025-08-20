В Украину поставляли российские лекарства из кроличьего помета и яды змей во время войны (ФОТО)

Правоохранители прекратили деятельность налаженной сделки по поставке российских гомеопатических препаратов на территорию Украины для продажи и получения прибылей, которые в дальнейшем передавались представителям России.



Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, незаконную схему организовал член российской академии медицинских наук и владелец крупного фармацевтического холдинга РФ. Из-за подконтрольных лиц в начале 2000-х годов он создал дочернее предприятие в Украине с почти аналогичным названием.

После 2014 года холдинг открыл производство на территории сопредельного с Россией европейского государства для обхода санкций и прикрытия поставок.

"Фактически там только меняли упаковку российских лекарств - маскировали их под продукцию европейского происхождения. В дальнейшем импорт товара поставили "на поток"", - отмечают в прокуратуре.

Также к этой сделке владелец российского холдинга привлек основателя и директора украинского предприятия, ответственное лицо по контролю качества, менеджера по регистрации лекарственных средств и фармаконадзора, а также главного бухгалтера этого предприятия.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения фармкомпания, официальный представитель российского холдинга в Украине, не прекратила свою работу, усилив меры по маскировке деятельности и продолжив поддерживать экономику РФ.

С тех пор было реализовано медпрепаратов российского происхождения более чем на 270 млн грн. Часть средств выводилась на счета предприятий конечного бенефициара – гражданина РФ.

"Низку препаратов изготовляли из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел медоносных пчел. Их лечебные свойства не подтверждены никакими международными исследованиями, а употребление могло представлять угрозу здоровью", - подчеркивают в прокуратуре.

Там добавляют, что на основании собранных доказательств организатору и всем участникам сделки сообщено о подозрении в производстве хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Что нашли во время обысков

Во время обысков в офисах, транспорте и местах проживания фигурантов дела изъято более 40 ящиков документации на препараты, компьютерную технику и мобильные телефоны с перепиской между руководством украинской компании и российского холдинга, где обсуждались распределение прибыли, вывод средств, согласование цен, реклама, избегание санкций.

В рамках следствия в центре Киева арестовано здание площадью более 700 кв. м, который принадлежит владельцу российского холдинга и использовался в качестве офиса и склада гомеопатии.

Также перед Минздравом Украины инициирован вопрос об отмене регистрационных удостоверений и государственной регистрации на 11 лекарственных средств, владельцем которых является украинское предприятие.

Ранее правоохранители разоблачили предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях на том, что во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций поставляли в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников.