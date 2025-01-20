Работников украинской компании поймали на поставках в РФ микрочипов для ракет (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях на том, что во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций поставляли в Россию электронные компоненты для производства ракет и беспилотников. Об этом сообщают сама спецслужба и Офис генерального прокурора.

Речь идет о компаниях, входящих в крупную основанную в РФ международную корпорацию, производящую уникальные микрочипы и электронные платы, используемые в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа Х-101, "Калибр" и "Искандер-К".

Отмечается, что часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня "Торнадо-Г" и бортовой навигации ударно-разведочного вертолета Ка-52.

По данным следствия, фигуранты разработали план системной поставки компонентов в РФ, в рамках реализации которого, подменяя конечного потребителя продукции, скупали продукцию в Украине и других странах и отправляли находящейся под международными санкциями подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда — российской компании, которая также находится под западными санкциями.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Среди конечных потребителей товара оказались стратегические государственные российские предприятия и предприятия, работающие в структуре военно-промышленного комплекса страны-агрессора, в частности, "СпецТехМаш".

Задокументировано, что лишь в течение лета 2022 года участники схемы переправили в Россию более 1,5 тысячи одних только наименований микроэлектроники на общую сумму более 600 тысяч долларов.

В СБУ добавляют, что использование россиянами украинских микрочипов и электроплат было подтверждено и выводами экспертиз на основании изучения обломков российских ракет и дронов. Кроме того, указано, что в ходе обысков у должностных лиц компании были обнаружены и вещественные доказательства работы в интересах Кремля.

В целом подозреваемыми сейчас являются трое сотрудников и учредитель частного общества. Один из фигурантов задержан, у него также найден российский паспорт. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Другим работникам компании, скрывающимся за границей, сообщено о подозрении заочно.

Им инкриминируют часть 3 статьи 28, часть 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.